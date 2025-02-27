Второй конец поврежденного подводного кабеля LVRTC извлечен из Балтийского моря

Вечером в среду, 26 февраля, инженерам Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) и экипажу ремонтирующего оптоволоконный кабель корабля удалось вытащить из моря поврежденный конец кабеля, который был проложен в направлении Вентсилса, сообщили агентству LETA представители LVRTC.

В ночь на четверг конец поврежденного кабеля был обработан, поврежденная часть удалена, и было проверено, является ли это единственным повреждением в направлении Вентспилса.

Также ночью был повторно вытащен конец кабеля, проложенный в направлении Готланда. На минувшей неделе он был подготовлен к ремонту. Он будет соединен с новым сегментом кабеля с помощью муфты.

Представители LVRTC пояснили, что при соединении кабелей оптические волокна свариваются особым образом, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. "Учитывая технические характеристики кабеля, сварка - это тонкий и трудоемкий процесс, поскольку необходимо соединить не только оптические волокна, но и все слои кабеля, обеспечив герметичность и то, что защитные слои продолжают обеспечивать защиту от физических повреждений на различных уровнях", - отметили в LVRTC.

По словам представителей LVRTC, пока неизвестно, хватит ли времени для полного соединения кабелей, учитывая, что погодные условия будут подходящими для глубоководных работ только в четверг.

В то же время представители LVRTC сообщили, что вторая группа инженеров LVRTC также отправится на Готланд в четверг для проведения эксплуатационных проверок сети и оборудования после соединения кабелей.

В то же время представители LVRTC сообщили, что вторая группа инженеров LVRTC также отправится на Готланд в четверг для проведения эксплуатационных проверок сети и оборудования после соединения кабелей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !