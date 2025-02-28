В Риге много внимания уделяется велоинфраструктуре, но столица должна быть доступна всем. К тому же, не любое время года годится для велопоездок. Но проблема доступности автостоянок не решается. "К сожалению, наши господа из Рижской ратуши очень боятся потерять этот электорат, потому что велосипедисты - закаленные, уверенные в себе, достаточно громкие и жесткие. А оценка работы депутатов — их переизбрание", — сказал в программе Spried ar Delfi председатель правления Латвийской ассоциации недвижимости (LANĪDA) Айгарс Шмитс.