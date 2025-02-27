"Если приедет посол Турции?" — отклонена идея разрешить публично общаться в Сейме только на госязыке
Fоtо: Saeima

В четверг, 27 февраля, большинство депутатов отклонило предложение оппозиционного Национального объединения установить в Регламенте Сейма требование, что в публичном общении в здании парламента должен использоваться только государственный язык.

В то же время не были поддержаны предложения Нацобъединения по усилению использования государственного языка в самом Сейме.

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