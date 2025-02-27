Шаги к запрету туристических поездок в Россию и Беларусь. Оппозиция: надо решать реальные проблемы

В четверг, 27 февраля, большинство Сейма поддержали в первом чтении поддержали поправки к Закону "О туризме", которые введут запрет для туроператоров предлагать и предоставлять туристические услуги на территории России и Беларуси, против проголосовали оппозиционные "Латвия на первом месте" и "Стабильности!". Изменения обосновываются вопросами национальной безопасности.