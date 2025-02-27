"Заплатим все" – Сейм концептуально поддержал решение не требовать OCTA для неиспользуемых авто
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В четверг, 27 февраля, Сейм на первом чтении внес поправки в Закон "О гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), которые предусматривают, что для транспортного средства, не участвующего в дорожном движении, не должно необязательно OCTA. Некоторые депутаты коалиции воздержались при голосовании, указывая на недостатки изменений в законе.

В конце прошлого года Сейм принял изменения в закон об OCTA, которые предусматривают обязательное гражданское страхование всех транспортных средств, включая те, которые не участвуют в дорожном движении.

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