"Заплатим все" – Сейм концептуально поддержал решение не требовать OCTA для неиспользуемых авто

В четверг, 27 февраля, Сейм на первом чтении внес поправки в Закон "О гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), которые предусматривают, что для транспортного средства, не участвующего в дорожном движении, не должно необязательно OCTA. Некоторые депутаты коалиции воздержались при голосовании, указывая на недостатки изменений в законе.