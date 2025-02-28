Начальник Госполиции Рукc будет выдвинут на второй срок, его зам Гришин может уйти на пенсию

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") осенью выдвинет действующего начальника Государственной полиции (ГП) генерала Армандса Руку на новый пятилетний срок, подтвердил глава МВД агентству LETA.

А летом, возможно, на пенсию по выслуге лет уйдет заместитель Рукса, начальник Главного управления Уголовной полиции генерал Андрей Гришин, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

До сих пор генерал Гришин дважды продлевал свою службу в полиции.

В отделе общественных отношений Госполиции агентству LETA подтвердили, что вопрос об уходе Гришина на пенсию рассматривается, однако в данный момент решения не принято ни самим генералом, ни руководством Государственной полиции.

Поэтому вопрос о выдвижении нового начальника Главного управления Уголовной полиции также не рассматривается.

Когда придет время решать вопрос о преемнике Гришина, он будет выбран из числа высококвалифицированных и опытных специалистов Уголовной полиции, обладающих необходимыми профессиональными навыками и другими качествами, которые позволят ему выполнять не только обязанности начальника управления, но и заместителя начальника Государственной полиции.

Арманд Рукс был утвержден правительством в должности начальника Госполиции 13 октября 2020 года. Закон предусматривает, что начальник Госполиции министром внутренних дел на пять лет после того, как кандидатура будет одобрена Кабинетом министров.

Гришин был назначен начальником Главного управления Уголовной полиции в 2013 году. Ранее он занимал должность начальника Рижского регионального управления.

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