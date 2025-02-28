Главой Центра управления кризисами станет бывший руководитель VUGD Аболиньш

В ходе открытого конкурса на должность руководителя Центра управления кризисами (KVC) избран бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Оскар Аболиньш, сообщили агентству LETA в Кабинете министров.

В конкурсе участвовали 11 претендентов. На первом этапе проверялась их соответствие требованиям конкурса, а на втором этапе комиссия заслушала видение кандидатов относительно работы KVC и оценила их компетенции.

Аболиньш, который также возглавлял группу по созданию KVC, имеет многолетний опыт работы в VUGD. Свою карьеру он начал как пожарный, но со временем поднялся до должности руководителя службы. Он возглавлял эту службу — четвертое по величине учреждение государственного управления в Латвии — на протяжении 12 лет.

Аболиньш подчеркивает, что в управлении кризисами самое важное — это уметь предвидеть их заранее и не допустить возникновения кризисной ситуации. Однако, если кризис все же случается, необходимо быстрое и четкое сотрудничество между учреждениями и организациями, а также ясное понимание ответственности и роли каждого в его решении, отметил он.

"Это также будет одной из главных задач центра – своевременно подготовить учреждения, самоуправления и негосударственный сектор к преодолению кризисов, а также координировать их сотрудничество в условиях реальных кризисов," – отметил Аболиньш.

Для того чтобы Центр управления кризисами (KVC) начал свою деятельность, а его руководитель мог приступить к исполнению обязанностей, сначала необходимо утверждение Сеймом соответствующих нормативных актов, регулирующих управление кризисами и работу KVC.

Подготовленные проекты правовых актов уже переданы в Сейм, где они находятся на рассмотрении, сообщили в Кабинете министров.

Как сообщалось ранее, KVC технически начал работу с 1 января. Планируется, что центр будет координировать управление гражданскими кризисами в стране, взяв на себя функции секретариата Совета по управлению кризисами.

KVC является структурным подразделением Государственной канцелярии, подчиняющимся непосредственно премьер-министру.

В Государственной канцелярии ранее подчеркивали, что в 2025 году работа KVC будет запускаться постепенно, поскольку еще предстоит полностью укомплектовать команду, решить вопросы материально-технического обеспечения центра и другие организационные моменты.

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