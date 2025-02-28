С понедельника в Риге на всех водоемах нельзя будет выходить на лед
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С понедельника, 3 марта, будет запрещено находиться на льду всех водоемов и прибрежных вод Риги, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Исполнительный директор Риги своим распоряжением определит период повышенной опасности на льду рижских водоемов. Контроль за выполнением распоряжения осуществляет Рижская муниципальная полиция.

Штраф за несанкционированное нахождение на льду составляет до 100 евро.

РигаРеки и озера

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