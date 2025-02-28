По заявлению от "Национального объединения" возбуждено уголовное дело против художника Кристиана Бректе

По заявлению нескольких депутатов "Национального объединения" Рижское региональное управление Государственной полиции возбудило уголовное дело против художника, ассоциированного профессора Латвийской академии художеств Кристиана Бректе за видео, опубликованное в социальных сетях, сообщает портал Satori.

Художник и его адвокат называют уголовное дело политическим заказом и видят в этом угрозу свободе слова и искусства в Латвии.

Отдел общественных отношений Государственной полиции подтвердил Satori, что уголовное дело возбуждено из-за видео, опубликованного 17 ноября прошлого года в социальных сетях TikTok и Facebook. На кадрах Бректе находится у памятника Матери Латвии в ансамбле Братского кладбища, держа в руках сырое сердце быка. В настоящее время видео расследуется по статье 229 Уголовного закона — "уничтожение, повреждение или осквернение культурного объекта", за что предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

В разговоре с Satori Кристиан Бректе указал, что уголовное дело возбуждено по заявлению депутата "Национального объединения" Илзе Индриксоне и еще нескольких парламентариев этой партии. Он считает, что обращение депутатов в полицию по поводу произведения искусства, которое им не нравится, дискредитирует сам институт законодательной власти.

"На мой взгляд, Илзе Индриксоне в современном демократическом обществе не следовало бы выступать против гарантированной Сатверсме свободы искусства, публично высказываясь о "желательном" содержании художественных произведений. Напротив, как политик и гарант общественных интересов, она должна защищать свободу искусства и укреплять соблюдение конституционных ценностей в культуре", — заявил Бректе.

Художник также подчеркивает, что возбуждение уголовного дела из-за произведения искусства свидетельствует об угрозе закрепленной в Сатверсме свободе слова и художественного самовыражения: "Искусство напрямую показывает, насколько свободно общество. Если вы не свободны в искусстве, значит, вы не свободны и в других сферах".

Адвокат Бректе Александр Березин отмечает, что в ходе ведомственной проверки художник подробно объяснил полиции свою концепцию и отрицал, что его целью было осквернение мемориала, но уголовное дело все равно было возбуждено. По мнению адвоката, такое развитие событий наводит на подозрение о политическом давлении на полицию. "Я считаю, что это политически мотивированное дело, так как в данном случае нет никаких действий, которые можно было бы назвать осквернением культурного памятника", — подчеркнул Березин.

Видео, ставшее причиной уголовного дела, было опубликовано 17 ноября и является частью серии видеороликов "Готовь вместе с Кристианом Бректе".

Бректе и ранее своими работами и перформансами вызывал бурные дискуссии. Например, в 2021 году крупный скандал разгорелся вокруг его росписи "Посвящение Джемме Скулме" на стене рижской 40-й средней школы. Вскоре после этого адвокат Виктория Яркина обратилась в Государственную полицию с просьбой проверить, не содержат ли работы Бректе, по ее мнению, элементы детской порнографии. Однако спустя полгода уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

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