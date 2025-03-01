Режиссер Виестурс Кайришс: нужен ли Латвии свой русский театр?

В апреле в Рижском русском театре им. М. Чехова выйдет постановка Виестура Кайриша "Вишневый сад". Она заявлена как "спектакль о бездействии российской интеллигенции во время войны и любви к своим фантазиям". О какой интеллигенции идет речь и что она должна была сделать? А также, нужен ли Латвии свой русский театр? На эту тему Кайриш порассуждал в большом интервью Delfi.

Полный текст интервью Delfi с одним из самых продуктивных режиссеров и смелых спикеров Латвии можно прочесть здесь.

В интервью Кайришс сравнивает латгальских и эстонских староверов. Про последних он снял фильм, который можно посмотреть 2 и 7 марта на фестивале Artdocfest/Riga (билеты — здесь). Ругает власти Латвии за предательство Латгалии. Сомневается в необходимости выдворения русских бабушек (могут обидеться вполне лояльные внуки). Рассказывает о своем фильме про легендарную баскетболистку Ульяну Семенову. И авражает свое мнение по поводу постов Алвиса Херманиса.

В прошлом сезоне Кайришс поставил на сцене Рижского русского театра им. М.Чехова жесткого "Гамлета", в котором приц Датский владеет дзюдо, а вместо Англии ездит в Грузию. Снаряженный в камуфляж дух его отца взывает к мести. Братоубийца Клавдий превращается в Путина, мать Гертруда — в Кабаеву. Только лента траурная, а из всех щелей сочится кровь.

А 26 апреля на той же сцене - "Вишневый сад" Кайриша, в котором он готов сделать вызов российской интеллигенции. Публикуем фрагменты из интервью на эту тему.

Fоtо: Inese Kalniņa

На фото: датский принц Гамлет (Максим Бусел) Кайриша побеждает.

- С какой русской интеллигенцией ты знаком?

- О русской интеллигенции я могу судить по тем, с кем работал. Это Виталий Манский, Чулпан Хаматова и ее брат Шамиль (он будет играть Лопахина), хореограф Анна Абалихина… Они все время анализируют: когда же мы прошли точку невозврата, упустили момент, когда нужно было бить тревогу и все потеряли? Для них это очень важная тема.

Конечно, русская интеллигенция бывает разная. Но в целом, постановка Дмитрия Крымова в Национальном театре ("Питер Пен. Синдром") вызвала у меня мысли: блин, что они все носятся со своей русской культурой, сегодня же все с ней ясно?!

Когда Дана (Бйорк — директор Театра Чехова) предложила подумать, не хочу ли я что-то поставить в русском театре, появилась эта идея: что русская интеллигенция засиделась в своем вишневом саду в разговорах о возвышенном и чувствах, пока параллельно конкретные джеки вершили свои конкретные делишки, уничтожая государство. Так и делалась политика Путина.

В России эта проблема ярко выражена. Сталин уничтожил интеллигенцию — ее роль стали играть актеры. И это опасно, потому что это исполнительское искусство. Оно не дает видения, мышления.

Художники в массе своей были фактически скуплены государством и говорили то, что власть хотела слышать. Были лишь одинокие голоса критики - с ними не считались. А теперь — только открой рот, сразу бросят в тюрьму.

Извечный вопрос, может ли культура быть отдельной от политики?

Мой ответ: не может! По-моему, задача культуры — предупреждать. Интеллигенция должна быть сторожевым псом. А не закрываться культурой от проблем. Меня часто упрекают, что я слишком остро выражаюсь в своем искусстве — много говорю об актуальных проблемах, анализирую. А я не верю в силу "языка цветочков" - не говорить напрямую, а все время юлить. Если бы еще во время разгона НТВ интеллигенция ясно и четко сказала "нет" — сейчас бы такого не было...

Мне с нашим русским театром хочется работать по нескольким причинам. Мне нравится их актеры — это другой менталитет, который несколько отличается от латышского. Да и с политической точки зрения у меня есть потребность говорить с русским обществом, а отчасти и с российским.

Fоtо: Inese Kalniņa

На фото: Клавдия-Путина в прошлом русскоязычном спектакле Кайриша воплотил актер Александр Маликов. Гамлета - Максим Бусел.

Тут не раз поднимали вопрос: нужен ли Латвии свой русский театр – ты как думаешь?

Сегодня такой театр, с четкой политической повесткой, определенно нужен. Мы не можем делать вид, что у нас нет двух общин. С этим надо работать, а не игнорировать проблемы. В Хельсинки до сих пор работает шведский театр. Важно, чтобы наш русский театр был европейским, а не российским. В долгосрочной перспективе у меня ответа нет. Понятно, что надо строить единое пространство.

Нет ли опасности, что отсутствие рядом других культур не идет на пользу и латышскому театру, который будет вариться в своем соку?

Рига никогда не была монокультурным городом. В результате Второй мировой Рига и Латвия потеряла две огромных общины: балтийских немцев и евреев. Потом была оккупация и ее последствие. С этим надо разобраться. Но поверьте мне, по сравнению с тем, что нас ждет в будущем, проблема закрывать или оставлять русский театр покажется нам ерундой. Мы вымираем - чисто демографически. Но вопрос: умрем ли мы с честью или сумев существенно поменяться — надо постараться.

На твой взгляд, у латышской интеллигенцией с активностью все в порядке?

Во всем случае, каким-то дивным образом она свой нерв сохранила. Когда творится какая-то большая несправедливость, люди объединяются. Я немало страдал за свой острый язык. Наверное, будь я тише — жить было бы легче. Но не могу. Конечно, в Латвии особой храбрости не требуется, но иногда говорить, что думаешь, не так просто.

Происходящее сейчас, находит во мне сильный отклик. Я был счастлив, работая над постановкой "Сон в летнюю ночь", в которой показал триумф хаоса. Мне хотелось показать такой кошмар, чтобы реальность в сравнении с ним казалась приятнее. Но боюсь, что реальность сможет превзойти самый кошмарный сон. Людям важно посмотреть правде в глаза.

Полный текст интервью - здесь.

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