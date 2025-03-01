Возврат переплаченных налогов: за первые восемь часов подано более 94 200 годовых деклараций о доходах

В субботу к 8 часам утра в Службу государственных доходов (VID) было подано более 94 200 годовых деклараций о доходах, сообщили агентству ЛЕТА представители VID.

В службе также отметили, что перерыв в работе системы электронного декларирования (EDS) вскоре после полуночи, который длился менее часа, был связан с тем, что до полуночи в EDS уже находилось более 50 000 пользователей, которые в первые минуты после полуночи пытались начать подавать декларации о годовых доходах почти одновременно.

"Около полуночи около 6 000 пользователей пытались войти в EDS каждую минуту", - рассказали представители VID.

VID призывает не подавать декларации в первые дни марта, так как система может работать медленнее или быть временно недоступной, если слишком много пользователей пытаются войти в нее одновременно.

Чтобы обеспечить непрерывность работы EDS и ее услуг и избежать перегрузки системы, в этом году была введена очередь пользователей.

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