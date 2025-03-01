"Движение "За!" и "Код для Риги" стартуют на муниципальных выборах вместе с "Новым Единством"

Члены политических партий "Движение "За!"" и "Код для Риги" будут баллотироваться в Риге по списку партийного объединения "Новое Единство" под руководством Вилниса Кирсиса, сообщил агентству LЕТА член движения "За!" Микс Целминьш.

Он отметил, что это уже вторые муниципальные выборы в Риге, на которых движение "За!" будет баллотироваться по общему списку с политическими силами-единомышленниками.

Как заявила председатель "За!" Линда Курика, сейчас такое время, когда национальные и социально ответственные политические партии должны не искать причины, по которым они не могут сотрудничать, а принимать решения, чтобы работать в интересах рижан.

В субботу состоится презентация рижского списка "Нового Единства".

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