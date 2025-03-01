VID повторно призывает не подключаться к системе EDS сейчас

Служба государственных доходов (VID) повторяет свой призыв не подключаться к Системе электронного декларирования (EDS) в настоящее время. Об этом VID пишет на платформе "X".

В очереди на вход в систему EDS стоит около 180 000 пользователей.

"К сожалению, количество настолько велико, а интенсивность подготовки деклараций такова, что возможны проблемы с подготовкой документа", - говорится в заявлении VID.

Уже сообщалось, что к 8 утра субботы в СГД было подано более 94 200 годовых деклараций о доходах.

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