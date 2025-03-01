Трансатлантические отношения в настоящее время очень хрупкие, заявил в субботу в интервью программе Латвийского телевидения "Панорама" президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Вчера был очень плохой день для Украины, для Европы, а в какой-то степени и для США и мира в целом", - сказал Ринкевич, добавив, что многие аспекты еще будут рассматриваться и оцениваться, но уже сейчас нужно начинать говорить о том, где мы находимся сегодня и что нужно сделать завтра и в ближайшем будущем.

Он отметил, что предстоит решить как минимум четыре большие задачи, в том числе увеличить оборонный бюджет Латвии, ускорить закупки и увеличить численность вооруженных сил. Нам также необходимо обращать внимание на то, что делается в регионе в целом и что мы делаем для поддержки Украины, причем не столько красивыми заявлениями, сколько помощью в решении конкретных задач.

"Трансатлантические отношения сейчас очень хрупкие. Если мы все можем взять некоторую риторическую паузу, проделать небольшую дипломатическую работу, чтобы подготовить почву для позитивного процесса как между Украиной и Америкой, так и между Европой и Америкой, это абсолютно то, что нам нужно сделать", - сказал Ринкевич.

Он добавил, что может нравиться или не нравиться то или иное высказывание по обе стороны океана, но в данный момент роль США очень важна, и никто не готов каким-либо образом ухудшать эти отношения.

"Дипломатия - это иногда искусство невозможного в очень сложных обстоятельствах", - сказал Ринкевич.

Президент также сказал, что мы должны попытаться остановиться, перевести дух и подумать, как достойно выйти из этой ситуации.

Говоря о ситуации в Латвии и работе коалиции, Ринкевич заявил, что ситуация в мире развивается очень быстро, поэтому послание коалиции звучит так: "Соберитесь, назначьте министров, начните работать. Если не можете, дайте место другим". Он добавил: "У нас нет времени смотреть местный цирк, у нас есть мировая драма".

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