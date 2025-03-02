Силиня: В интересах Европы - улучшить дипломатические отношения между Украиной и США (дополнено)

В интересах Европы способствовать улучшению дипломатических отношений между Украиной и Соединенными Штатами и трансатлантическому сотрудничеству, заявила журналистам в воскресенье, 2 марта, премьер-министр Латвии Эвика Силиня после онлайн-беседы между лидерами стран Балтии и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Премьер отметил, что разговор со Стармером был очень важен для лидеров стран Балтии.

Она упомянула, что в разговоре также говорилось о пятой статье НАТО. "Это действенно и осуществимо, в этом нет никаких сомнений", — сказала Силиня, объяснив, что премьер-министр Великобритании связался с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом после встречи между ними и подтвердил, что США по-прежнему привержены пятой статье НАТО.

Второе, о чем идет речь, – это дипломатические отношения между США и Украиной.

"Важно, чтобы дипломатические отношения между США и Украиной улучшились, потому что и Украина, и общая безопасность Европы важны для присутствия США, как в военном отношении, так и в предоставлении возможностей, которые сейчас нужны Украине", — сказала Силиня.

Она отметила, что Зеленский также подтвердил британскому премьеру, что будет работать над этим.

Силиня подчеркнула, что отношения между Киевом и Вашингтоном в настоящее время непростые, но продвижение трансатлантического сотрудничества отвечает общим интересам Европы.

"Страны Балтии всегда были очень открыты к трансатлантическому сотрудничеству, поэтому в этом разговоре было услышано и наше мнение", — сказала Силиня, добавив, что важно, чтобы США и Украина могли работать вместе, чтобы дать друг другу то, что им нужно.

Третий обсуждаемый вопрос, по словам Силини, касался общей безопасности Европы.

"На данный момент у Европы нет полностью единого, стопроцентного взгляда на все вопросы", - сказала она, подчеркнув, что поэтому очень хорошо, что 2 марта состоится дискуссия, модераторами которой выступят Франция и Британия, и в которой примут участие как страны ЕС, так и Турция, Канада, Норвегия и Украина.

По словам Силини, для Европы очень важно, чтобы все, что Латвия уже делает, было сделано, а именно: увеличение расходов на оборону, укрепление обороноспособности и увеличение поддержки Украины.

Важно, чтобы Европа коллективно добивалась более быстрых решений по общему финансированию военной промышленности и способствовала ее развитию, добавила премьер Латвии.

Незадолго до начала европейского саммита в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Латвии Эвикой Силиней и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Все они согласились с тем, что Европа должна объединиться и предпринять срочные меры для достижения наилучшего результата, который будет иметь жизненно важное значение для будущей безопасности Европы", — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

При этом страны Балтии выразили недовольство британскому премьер-министру тем, что их не пригласили на встречу, поскольку страны Балтии являются восточной внешней границей Европы. В свою очередь, Стармер, по словам Силини, выразил поддержку и понимание, в связи с чем и была проведена онлайн-беседа, чтобы была представлена и балтийская точка зрения.

Стармер рассказал собеседникам о своих недавних беседах с Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Стармер заявил, что Британия, Франция и некоторые другие страны намерены разработать свой собственный мирный план в отношении Украины и представить его Соединенным Штатам.

"В ходе моих бесед в последние дни мы договорились, что наша группа будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудит его с США и будет действовать вместе", — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе саммита европейских стран по Украине.

"Даже когда Россия говорит о мире, она продолжает свою неустанную агрессию, — сказал Стармер. — Такова повестка дня, и нам нужно договориться о том, какие шаги будут предприняты по итогам этой встречи, чтобы обеспечить мир через силу на благо всех".

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