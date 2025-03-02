Агентство гражданской авиации: в 2024 году увеличилось количество нарушений, связанных с пилотированием дронов

В 2024 году увеличилось количество административных нарушений, связанных с неразрешенным пилотированием дронов. В целом решения приняты по 73 делам, что на 19 дел больше, чем в 2023 году, сообщили а Агентстве гражданской авиации (CAA).

В основном нарушения совершались из-за того, что пилот не знал требований, регулирующих сферу дронов. В отдельных случаях лица повторно совершали нарушения при использовании беспилотников.

Согласно данным мониторинга CAA, больше всего нарушений совершается в Вецриге, где дроны в основном хотят пилотировать иностранцы, на Кипсале и в районе торгового центра Spice. Анализ полученной в ходе расследования информации показал, что большинство нарушителей пилотируют дроны в целях досуга. Реже нарушения совершаются во время выполнения рабочих обязанностей.

CAA напоминает, что максимальная высота для пилотирования дрона составляет 120 метров (если не указано иное; например, вблизи сертифицированных аэродромов требования могут отличаться), но при наличии соответствующего разрешения можно пилотировать дроны и выше 120 метров. Однако в прошлом году был зафиксирован случай, когда человек пилотировал дрон на высоте более 900 метров.

Чаще всего нарушения совершают мужчины в возрасте от 20 до 45 лет, но в 2024 году увеличилось колиество нарушителей младше 18 лет. CAA напоминает, что зарегистрироваться в качестве оператора дрона можно с 16 лет, а с 18 лет удаленный пилот может брать на себя ответственность за других пилотов.

В 2024 году CAA в основном рассматривало административные дела об эксплуатации дрона в элементе структуры воздушного пространства без разрешения или согласия, или вблизи сертифицированных аэродромов, без соблюдения расстояния до аэродрома или допустимой высоты полета. Нарушителей также наказывали за несоблюдение допустимой высоты полета.

В 2024 году Госполиция возбудила 445 административных дел, связанных с несоблюдением правил пилотирования дронов. В 2023 году было возбуждено 358 таких административных дел.

CAA напоминает, что с 1 января изменился порядок подачи заявок и получения разрешений на полеты беспилотников в зонах, где такое требование введено. Теперь это необходимо делать через информационную систему CAA.

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