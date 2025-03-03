"Нужно действовать". Легендарный баскетболист Валдис Валтерс собрался в Рижскую думу

Легендарный латвийский баскетболист Валдис Валтерс объявил о своем решении баллотироваться на муниципальных выборах в Риге. Об этом бывший спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети X.
Свое решение Валтерс объяснил тем, что в связи со "сложными политическими временами" дискуссий в соцсетях уже недостаточно, и нужно действовать.
"Уважаемые рижане, сегодня я принял важное решение - выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Рижскую думу. Мы живем в сложные политические времена, и уже недостаточно просто дискуссий и публикаций в социальных сетях. Нам нужно действовать, чтобы сделать Ригу безопасным, упорядоченным и развитым городом в наших руках", — написал он.
Бывший баскетболист призвал жителей Риги объединиться против "ватной коалиции" Айнарса Шлесерса, который баллотируется в мэры столицы от партии "Латвия на первом месте".
"На этих выборах особенно важно объединить усилия и не допустить прихода к власти так называемой "ватной коалиции Айнарса". Я призываю всех мыслящих по-латышски избирателей быть активными — принять участие в выборах и проголосовать за тех, кому действительно небезразлично будущее Риги", — подчеркнул Валтерс.
Валтерс не уточнил, какую партию он будет представлять, но пообещал в ближайшее время рассказать о своей программе, списке и дальнейших шагах: "Нашему городу нужны смелые и честные решения - и вместе мы их добьемся!".
На заявление Валтерса отреагировал Шлесерс, отметив, что удивлен его решением.
"Я знал, что у властей Риги большие проблемы, но то, что даже соловей комсомола "Единства", генерал КГБ Валдис Валтерс идет спасать тонущий корабль "Единства", даже меня удивляет", — написал Шлесерс.
Валдис Валтерс — легенда латвийского баскетбола, чемпион мира (1982) и двукратный чемпион Европы (1981, 1985) в составе сборной СССР, самый ценный игрок ЧЕ-1981, член Зала славы ФИБА.
Это не первый раз, когда Валтерс участвует в муниципальных выборах. В 1997 году он был избран депутатом Рижской думы от партии Latvijas ceļš.
"Я состоял лишь в одной партии — в Latvijas ceļš. Всегда был патриотом. Даже тогда, когда об этом было опасно говорить. В советское время матч ВЭФа и "Жальгириса" — это все равно, что Латвия против Литвы сейчас. ВЭФ против ЦСКА — Латвия против России. Даже тогда, когда мы были одной страной, все понимали подтекст этих матчей", — рассказывал Валтерс в интервью Янису Домбурсу на Delfi TV.
В 2018 году сообщалось, что Валтерс был замешан в деле о "торговле влиянием". Позже дело, в котором фигурировали Валтерс и миллионер Юлий Круминьш, было закрыто.