"Нужно действовать". Легендарный баскетболист Валдис Валтерс собрался в Рижскую думу

Легендарный латвийский баскетболист Валдис Валтерс объявил о своем решении баллотироваться на муниципальных выборах в Риге. Об этом бывший спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети X.

Свое решение Валтерс объяснил тем, что в связи со "сложными политическими временами" дискуссий в соцсетях уже недостаточно, и нужно действовать.

"Уважаемые рижане, сегодня я принял важное решение - выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Рижскую думу. Мы живем в сложные политические времена, и уже недостаточно просто дискуссий и публикаций в социальных сетях. Нам нужно действовать, чтобы сделать Ригу безопасным, упорядоченным и развитым городом в наших руках", — написал он.

Бывший баскетболист призвал жителей Риги объединиться против "ватной коалиции" Айнарса Шлесерса, который баллотируется в мэры столицы от партии "Латвия на первом месте".

"На этих выборах особенно важно объединить усилия и не допустить прихода к власти так называемой "ватной коалиции Айнарса". Я призываю всех мыслящих по-латышски избирателей быть активными — принять участие в выборах и проголосовать за тех, кому действительно небезразлично будущее Риги", — подчеркнул Валтерс.

Валтерс не уточнил, какую партию он будет представлять, но пообещал в ближайшее время рассказать о своей программе, списке и дальнейших шагах: "Нашему городу нужны смелые и честные решения - и вместе мы их добьемся!".

Cienījamie rīdzinieki,

Esmu šodien pieņēmis svarīgu lēmumu – kandidēt Rīgas Domes vēlēšanās. Mēs dzīvojam sarežģītā politiskajā laikā, un vairs nepietiek tikai ar diskusijām un ierakstiem sociālajos tīklos. Ir jārīkojas, lai Rīga būtu droša, sakārtota un attīstīta pilsēta mūsu… — Ģenerālis AI (@GeneralisAi) March 3, 2025

На заявление Валтерса отреагировал Шлесерс, отметив, что удивлен его решением.

"Я знал, что у властей Риги большие проблемы, но то, что даже соловей комсомола "Единства", генерал КГБ Валдис Валтерс идет спасать тонущий корабль "Единства", даже меня удивляет", — написал Шлесерс.

Zināju, ka Rīgas varai ir lielas problēmas, bet tas ka tik lielas, ka pat Vienotības komjaunatnes lakstīgala KGB Ģenerālis Valdis Valters nāk glābt grimstošo Vienotības kuģi, tas pat mani pārsteidz😂 — Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) March 3, 2025

Валдис Валтерс — легенда латвийского баскетбола, чемпион мира (1982) и двукратный чемпион Европы (1981, 1985) в составе сборной СССР, самый ценный игрок ЧЕ-1981, член Зала славы ФИБА.

Это не первый раз, когда Валтерс участвует в муниципальных выборах. В 1997 году он был избран депутатом Рижской думы от партии Latvijas ceļš.

"Я состоял лишь в одной партии — в Latvijas ceļš. Всегда был патриотом. Даже тогда, когда об этом было опасно говорить. В советское время матч ВЭФа и "Жальгириса" — это все равно, что Латвия против Литвы сейчас. ВЭФ против ЦСКА — Латвия против России. Даже тогда, когда мы были одной страной, все понимали подтекст этих матчей", — рассказывал Валтерс в интервью Янису Домбурсу на Delfi TV.

В 2018 году сообщалось, что Валтерс был замешан в деле о "торговле влиянием". Позже дело, в котором фигурировали Валтерс и миллионер Юлий Круминьш, было закрыто.

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