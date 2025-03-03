Ринкевич: премьер-министру Силине и правительству пора взять себя в руки

Премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") и правительству пора взять себя в руки, заявил в интервью Латвийскому радио президент Эдгар Ринкевич. После его избрания на пост лидера страны пало предыдущее правительство "Нового Единства" и Силиня была назначена на должность премьер-министра.

По мнению президента, в ближайшие два-три дня нужно выложить на стол полный состав правительства и договориться о предстоящей работе, потому что "сейчас нет времени на дискуссии".

Ринкевич считает, что есть три четких приоритета: оборона и безопасность, демография и сокращение бюрократии. Правительство обещало работь над ними, но не сделало этого.

"У правительства есть возможность проявить себя в данный момент, если оно способно полностью сформировать себя. Если этого не произойдет, я думаю, общественное мнение будет ясным, и выводы будут сделаны", - сказал политик.

Ринкевич заявил, что либо правительство возьмет себя в руки и начнет работать, либо нужно уступить место кому-то другому. Президент признал, что его слова могут звучать жестко, но общество оценило бы работающее правительство, принимающее ответственные решения. Он также признал, что хрупкое большинство коалиции под руководством Силини в Сейме вызывает беспокойство.

Ринкевич отметил, что правительство отвечает перед Сеймом, а не перед президентом, а президент не может выполнять работу Сейма и правительства.

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