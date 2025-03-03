Ринкевич: необходима более масштабная поддержка проектов оборонной отрасли со стороны финансового сектора

Необходима большая поддержка финансового сектора для проектов оборонной отрасли, в понедельник, встречаясь с президентом Latvijas Banka Мартиньшем Казаком, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили стратегические приоритеты Банка Латвии, а также участие финансового сектора в финансировании компаний оборонной промышленности и вопросы демографии.

Во время встречи президент страны выразил мнение, что необходим гибкий подход в применении фискальных норм, чтобы страны Европейского Союза могли значительно увеличить финансирование своих оборонных способностей.

Ринкевич отметил, что доступность финансирования является одним из ключевых факторов для повышения конкурентоспособности Латвии. Также требуется большая поддержка финансового сектора для проектов оборонной отрасли.

"По этим вопросам уже было много дискуссий, и необходимые шаги ясно определены. Желаю, чтобы цели, поставленные Банком Латвии Banka, преобразовались в конкретные инициативы, способствующие развитию как банковского сектора, так и рынков капитала рынков в целях укрепления экономике Латвии", — сказал президент.

Казакс написал в сети "X", что Банк Латвии находится в тесном контакте с оборонной промышленностью.

"Если кредитные учреждения отказывают в сотрудничестве или кредитных услугах компаниям, занимающимся оборотом товаров военного назначения, сообщите об этом Банку Латвии, связавшись по электронной почте 'militara.rupnieciba@bank.lv'," — написал Казакс.

Как уже сообщалось, 6 февраля Сейм после двух месяцев политических переговоров все же утвердил повторно на посту президента Банка Латвии Мартиньша Казакса. За него голосовали все присутствующие депутаты от коалиционных партий "Новое Единство" и "Прогрессивные" и большая часть парламентариев от коалиционного СЗК. Также Казакс получил голоса почти всех депутатов от оппозиционных "Объединенного списка" и Нацобъединения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !