Минобороны заключило договоры с тремя предприятиями о разработке решений противодействия дронам

Министерство обороны договоры с компаниями Origin Robotics, SAF Tehnika и Frankenburg Technologies об исследованиях и разработке решений, связанных с развитием противодействия беспилотным летательным аппаратам (дронам).

Проекты предусматривают разработку автоматизированных дронов-перехватчиков, решений, используемых в электронной военной деятельности и опирающихся на развитие управляемых ракет.

В ближайшее время планируется также заключить договор с компанией WeMPS на реализацию еще одного проекта. В его рамках будет адаптирована уже имеющаяся в распоряжении Национальных вооруженных сил (НВС) система вооружения для автоматизированной роли противодействия дронам. Переговоры по этому контракту находятся на завершающем этапе.

Как отметил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), цель контрактов — развитие возможностей НВС в сфере ближней противовоздушной обороны в соответствии с современными вызовами, а также расширение национального и общеевропейского ассортимента решений противодействия дронам, максимально независимого от поставок из третьих стран.

Во всех заключенных договорах автоматически предусмотрена возможность оперативного привлечения дополнительных партнеров — компаний, исследовательских учреждений, стран-членов НАТО или ЕС, соответствующих международных организаций, а также источников софинансирования или других ресурсов, доступных им.

Кроме того, договоры структурированы в виде отдельных задач проекта, что позволяет гибко корректировать или дополнять их в соответствии с тенденциями, наблюдаемыми в разработке беспилотных летательных аппаратов или решений противодействия им в ходе войны в Украине, поясняет министерство.

При реализации проектов соблюден принцип софинансирования — разработку будут совместно финансировать как Министерство обороны, так и вовлеченные предприятия. Средняя пропорция инвестиций в таких проектах планируется в пределах 65/35, где около 65% средств будет инвестировать оборонная отрасль, а 35% — первоначальные партнеры, представляющие сферу производства.

С расширением числа партнеров, участвующих в реализации проектов, или задач проекта, эта пропорция может измениться, потенциально снизится доля общей инвестиции оборонной отрасли.

Планируется, что общие инвестиции в реализацию проектов могут составить до десяти миллионов евро, что включает как финансирование Минобороны так и средства, привлеченные коммерческими предприятиями. Общий объем привлеченных инвестиций в ходе реализации проектов может еще увеличиться, учитывая возможности для потенциальной интеграции третьих сторон, заложенные в контрактах.

Для более быстрой и безопасной реализации проектов будет применяться регулирование Закона "Об оборонной индустрии" в отношении тестирования продуктов, разработанных для особых военных нужд, или их прототипов, с использованием специализированных продуктов, товаров или инфраструктуры, находящихся в распоряжении Министерства обороны.

Министерство обороны оставляет за собой право на неограниченное использование результатов, полученных в проекте, для своих нужд. В то же время партнерам по сотрудничеству не запрещается предлагать разработанные технологии и продукцию, произведенную на их основе, вооруженным силам других стран.

Развитие такого формата сотрудничества будет продолжено и в будущем, с регулярной оценкой новых предложений совместных проектов в области оборонной промышленности, как в сфере противодействия дронам, так и в других критически важных технологиях для развития возможностей Национальных вооруженных сил или поддержки Украины, обещает министерство.

Что известно о предприятиях, с которыми Минобороны заключило контракты?

Согласно информации Firmas.lv, компания в области военных технологий Origin Robotics была основана в марте 2022 года, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Владельцами компании являются Агрис Кипурс (39,66%), Илья Невдах (28%) и Константин Попикс (22,34%). Ещё 10% принадлежат самой компании. В 2023 году Origin Robotics оборот составил 147 499 евро, а прибыль — 188 374 евро. Финансовые данные за прошедший год еще не доступны.

Попикс когда-то основал и долгое время возглавлял производителя дронов UAV Factory, который стал одним из ведущих мировых поставщиков систем беспилотных летательных аппаратов. Сейчас эта компания принадлежит американской фирме Edge Autonomy и изменила своё название на Edge Autonomy Riga.

Как сообщает агентство LETA, Origin Robotics в конце прошлого года получила одобрение Европейской Комиссии на предоставление 4,5 миллиона евро из Европейского фонда обороны. Цель финансирования — создание технологий на основе беспилотных систем для обозначения целей, что значительно расширяет возможности использования точно управляемых боеприпасов.

Основанная в Эстонии в прошлом году оборонная промышленная компания Frankenburg Technologies разрабатывает ракеты массового производства по доступным ценам. Предприятие работает в Эстонии, Латвии и Украине, недавно открыла офис в Литве и планирует расширяться также в Великобритании.

Исполнительным директором Frankenburg Technologies является бывший канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм. В компании также работают бывший командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херем и его бывший заместитель Вейко Велло Палм, которые ушли в отставку с военной службы.

Настоящий бенефициар компании — соучредитель и генеральный директор производителя ультраконденсаторов и поставщика решений для накопления энергии Skeleton Technologies Таави Мадиберк, говорится в информации "firmas.lv".

Оборот концерна производителя оборудования для беспроводной передачи данных SAF tehnika за первую половину финансового года, который продолжался с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года, составил 15,573 миллиона евро, что на 8,8% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом прибыль концерна составила 1,043 миллиона евро, в отличие от убытков годом ранее.

Группа SAF tehnika включает латвийскую компанию SAF tehnika, а также американские компании SAF North America LLC и SAF Services LLC. Основными акционерами компании являются Дидзис Лиепкалнс (17,05%), компания Koka zirgs (11,59%), Андрей Гришанс (10,03%), Нормундс Бергс (9,74%) и Юрис Зиема (8,71%). Акции SAF tehnika котируются в официальном списке биржи Nasdaq Riga.

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