27 апреля 1932 года в тихую гостиницу в небольшом курземском городке Приекуле зашел местный хулиган и потребовал еды и выпивки. "Приекуле теперь наш", — заявил он. Городок действительно захватили около 150 безработных: так начиналась "приекульская война". Сначала ее описывали как восстание, но в конце концов зачинщиков наказала за хулиганство. Delfi рассказывает историю забытого бунта, который вспыхнул в разгар экономического кризиса тридцатых годов.

В 1932 году экономический кризис в Латвии достиг пика. Число безработных в тот год росло особенно быстро, пишет экономист Арнолдс Айзсилниекс в своем исследовании "История латвийского хозяйства".

Если в 1930 году в городах Латвии было 14 670 безработных, то в 1932 году уже 39 086. Особенно сильно безработица ударила по Лиепае, где, по данным 1930 года, в промышленности работало 7437 человек, или 41% всех занятых мужчин. Чтобы хоть как-то поддержать этих безработных, государство предлагало им общественные работы, например, вырубку лесов или рытье дренажных канав. В марте 1932 года в Лиепае насчитывалось 4733 безработных, и за год их число удвоилось.

Лиепайские безработные в ссылке

В марте 1932 года около 80 безработных из Лиепаи оказались в Приекуле, где они ремонтировали грунтовые дороги. 27 апреля пролетариат, согнанный в Приекуле, решил начать свою маленькую революцию и захватить власть в городе.

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