Ограничения въезд в Латвию для граждан России и Беларуси теперь регулируют правила Кабмина. Что изменилось?

С 4 марта 2025 года ограничения на подачу заявлений на визы и въезд в Латвию для граждан России и Беларуси регулируются правилами Кабинета министров, а не распоряжением правительства. Это позволяет продлить действие ограничений до 31 декабря 2026 года.

Основания для введения ограничений

Согласно части 12 статьи 4 Закона об иммиграции, Кабинет министров Латвии может вводить ограничения на подачу заявлений на визы и въезд в страну, если это необходимо для обеспечения внутренней безопасности, общественного порядка, международных отношений или защиты общественного здоровья.

Принятое постановление № 123 "Правила об ограничениях на подачу заявлений на визы и въезд в Латвийскую Республику для граждан третьих стран" направлено на снижение рисков, связанных с пребыванием в стране граждан России и Беларуси. За три года во въезде на территорию Латвии отказано 1500 гражданам третьих стран. Причина - соображения безопасности.

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