Кажоциньш: у Латвии есть планы на случай внезапного нападения. Это самый засекреченный документ

У Латвии есть планы на случай внезапного нападения, сказал в интервью Латвийскому телевидению старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Янис Кажоциньш.

Он пояснил, что существует Оперативный план национальной обороны, который является одним из самых секретных документов. Он пересматривается очень регулярно и основывается на подробных разведданных, сказал Кажоциньш, добавив, что "не существует только одного варианта".

У Латвии есть планы, что делать в случае внезапного нападения, отметил Кажоциньш. Он также подчеркнул, что потенциальный враг хотел бы узнать, что именно содержится в этих документах.

Он отметил, что у Латвии есть очень подробные планы того, что необходимо Национальным вооруженным силам (НВС) в плане оборудования, боеприпасов, снабжения и численности, и именно поэтому "медленно растет" система службы государственной обороны, которая, по мнению Кажоциньш, была разработана очень разумно.

Кажоциньш также отметил, что до сих пор много говорилось о военной обороне и угрозах. По его мнению, если Европа подготовится должным образом, "до нас это не дойдет".

Гибридные атаки могут настигнуть нас гораздо раньше, подчеркнул он, отметив, что российские службы уже разыгрывают "всевозможные мерзости". Он призвал просчитывать возможные диверсии и думать, как обезопасить поставки электроэнергии и газа, коммуникации. "Если нет связи, если нет электричества, очень сложно координировать дальнейшую жизнь страны", - сказал бывший директор SAB.

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