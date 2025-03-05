Единственное эффективное наказание за угрозу госбезопасности - лишение свободы, считает прокуратура

Эффективным наказанием за преступление, связанное с угрозой государственной безопасности, является только лишение свободы, и не менее половины максимального срока, предусмотренного законом за данное преступление. Об этом в отчете перед Сеймом о проделанной в прошлом году работе заявил Генеральный прокурор Юрис Стуканс.

"Твердая позиция в определении наказания имеет решающее значение для того, чтобы осужденный и другие лица соблюдали законы и воздерживались от совершения преступлений", — говорится в отчёте.

Стуканс подчёркивает, что прокуратура занимает твердую позицию в отношении наказания обвиняемых в незаконном перемещении лиц через государственную границу или обеспечении их возможности нелегально находиться в Латвии. Во всех случаях, когда суд назначал значительно более мягкое наказание, чем просил прокурор в судебных дебатах, прокуратура подавала протесты.

Согласно указу Генерального прокурора, надзор за расследованием, уголовное преследование, поддержание государственного обвинения и выполнение других функций прокуратуры в уголовных процессах, связанных с преступлениями, расследуемыми Службой государственной безопасности, поручено Отделу особо уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры.

В отчете говоится, что в 2024 году под надзором отдела были приняты 24 уголовных процесса. В 2023 году их было 39, а в 2022 году — 48.

В прошлом году в отдел поступило 18 уголовных процесса для начала уголовного преследования, тогда как в 2023 году таких дел было 27, а в 2022 году — 19.

Обвинения были предъявлены по 14 уголовным процессам в отношении 14 физических лиц по 23 преступлениям, чаще всего за оправдание преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

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