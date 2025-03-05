Силиня обещает некие перемены после утверждения новых министров

После утверждения в Сейме трех новых министров еще будут некие перемены, заявила в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Рассказывая о рестарте правительства, Силиня указала, что у будущих министров есть много положительных качеств и опыт, которые позволят им качественно выполнять поставленные перед ними приоритетные задачи. В то же время будущие министры должны уметь достигать установленных целей, возможно, меняя свой стиль работы. Им также необходимо понимать, что реализация приоритетов будет происходить в условиях ограниченного финансирования.

Силиня подчеркнула, что новые приоритеты четко обозначены и изменения необходимы. "Изменения будут, и это не единственные изменения, будут и другие, но о них мы объявим после утверждения министров", — сказала глава правительства. Однако Силиня не уточнила, какие именно изменения еще планируются.

На вопрос о том, как она оценивает критические замечания президента Эдгара Ринкевича в адрес работы правительства с призывом "собраться", Силиня ответила: "Я думаю, что президенту самому следует комментировать свои комментарии".

"Как именно мне еще "собраться"? Уволить еще каких-то министров? Пусть тогда президент сам расскажет, что он имел в виду," — сказала Силиня, добавив, что задаст Ринкевичу этот вопрос на предстоящей сегодня традиционной встрече президента и премьер-министра в Рижском замке.

Как уже сообщалось, в рамках "рестарта" работы своего правительства премьер-министр 21 февраля отстранила от должности министра сообщения Каспара Бришкена ("Прогрессивные"), министра образования и науки Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз "зеленых" и крестьян). Они прекратили исполнять обязанности министров 26 февраля.

Союз "зеленых" и крестьян выдвинул на должность министра благосостояния парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса.

"Новое единство" сначала решила выдвинуть на пост министра образования и науки мэра Цесиса Яниса Розенберга, который через несколько дней взял самоотвод. После этого партия предложила на эту должность парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде ("Новое Единство").

В свою очередь, "Прогрессивные" выдвинули на пост министра сообщения депутата Сейма и парламентского секретаря Министерства обороны Аттиса Швинку.

Планируется, что Сейм утвердит новых министров в четверг, 6 марта.

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