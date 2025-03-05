Динамику отношений между США и Европой не следует воспринимать драматично, считает Спрудс

Динамику отношений между США и Европой не следует воспринимать драматично, считает министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). По его мнению, после неудачной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в прошлую пятницу, с обеих сторон последовали попытки сгладить разногласия.

В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения политик отметил, что речь Дональда Трампа перед Конгрессом, которая состоялась в США рано утром по латвийскому времени, в основном была ориентирована на внутреннюю политику, тогда как международная политика была затронута в сравнительно небольшом фрагменте.

Были упомянуты установки движения к миру, также Трамп оценил письмо президента Украины Владимира Зеленского о взаимном стремлении двигаться вперед. Спрудс считает, что после неудачной встречи в пятницу, 28 февраля, с обеих сторон последовали попытки сгладить разногласия.

Оценив динамику отношений между США и Европой, Спрудс отметил, что их не следует воспринимать драматично. "Ясно, что здесь есть свои нюансы, акценты, изменения", - сказал министр, добавив, что даже в первый срок президенства Трампа была "меркантильная конкуренция", которая может сохраняться и в следующие четыре года.

"Под руководством Трампа США обоснованно требовали увеличения военных расходов Европы. Латвия здесь является примером, но многим европейским странам следует последовать примеру Латвии и призыву Трампа, если они хотят сильную НАТО с летальными возможностями", - отметил министр обороны.

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