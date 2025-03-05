Кто будет служить? Ринкевич: численность вооруженных сил Латвии должна возрасти с 20 до 31 тысячи человек

Сейчас состав вооруженных сил Латвии, включая профессионалов, призывников, земессаргов и резервистов, включает в себя около 20 тысяч человек, но в ближайшие годы должен быть увеличен до 31 тысячи человек, заявил президент Эдгар Ринкевич после традиционной еженедельной встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"). Следующая цель, по словам хозяина Рижского замка - повысить численность вооруженных сил почти вдвое, до 38 тысяч человек.

По словам Ринкевича, у Национальных вооруженных сил (НВС) есть план повышения численного состава вооруженных сил. Отвечая на прямой вопрос агентства LETA, означает ли необходимость увеличивать число военнослужащих, что под следующий призыв уже попадут все молодые люди, достигшие определенного возраста без каких-либо исключений, президент сказал, что этого не будет.

Ринкевич отметил, что мало призвать юношей, нужно обеспечить, чтобы Государственная служба оборона была действительно полезной и происходило обучение - для этого необходима инфраструктура, инструкторы. "Могу сказать только спасибо тем офицерам-инструкторам, которые сейчас делают все, чтобы 11 месяцев Государственной службы обороны были полезны не только с военной точки зрения, но и в дальнейшем в жизни", - сказал президент.

"Радикально повысить численность, призвав в следующем году всех - просто невозможно", - подчеркнул Эдгар Ринкевич: "Невозможно из-за инфраструктуры - молодым людям нужно где-то спать, тренироваться".

Поэтому пока речь идет о призыве служить добровольно: в профессиональной армии, а также в "Земессардзе", о работе с резервистами. Ринкевич упомянул о своем недавнем визите на базу НВС в Алуксне: фактически половина из 96 земессаргов, дававших присягу, были в возрасте 41-60 лет.

Президент считает позитивным факт, что в вооруженных силах много добровольцев. В то же время глава государства также отметил, что большое сожаление вызывает состояние здоровья молодого поколения - это показывают данные о призыве на Службу государственной обороны.

На встрече Ринкевич и Силиня обсуждали назначенный на 6 марта экстренный саммит Европейского совета, посвященный обсуждению плана Еврокомиссии, предусматривающего выделение 800 миллиардов евро на оборонные проекты ЕС и поддержку Украину. Латвию на саммите будет представлять премьер Эвика Силиня. Ринкевич еще раз акцентировал значимость этого плана, подчеркнув, что Брюссель намерен снизить фискальные требования: странам ЕС будет разрешено не включать оборонные инвестиции в дефицит госбюджета. По словам президента, позитивно и то, что ЕС будет реализовывать совместные оборонные проекты.

Силиня напомнила, что правительство намерено достичь финансирования в объеме 4% от ВВП на оборону уже в этом году. По словам премьера, не будет одного источника повышения расходов на оборону, и увеличить финансирование не удастся только путем фактического роста дефицита госбюджета. Премьер избежала прямого ответа на вопрос, могут ли быть повышены налоги. По словам Силини, нужно дождаться итогов саммита Европейского совета. Граница Латвии с Россией и Беларусью является и внешней границей ЕС и НАТО, то было бы позитивно, если бы Латвия получала европейское финансирование на оборонные нужды, дала понять Силиня.

Еще одним источником экономии средств, и соответственно, пополнения оборонного бюджета должно стать сокращение бюрократии. Ранее президент подчеркивал, что в нынешних обстоятельствах нужно не только сократить бюрократические процедуры, но и оценить возможность объединения или сокращения отдельных программ, которые важны в мирное время, но в условиях кризиса их целесообразность должна быть переосмыслена.

Силиня не уточнила, какие именно решения в этой связи может принять Кабинет министров, заявив, что нужно дождаться утверждения в Сейме трех новых министров. Утром в интервью TV3 премьер заявила, что после голосований в Сейме рестарт правительства фактически продолжится - будут некие перемены.

Ринкевич акцентировал, что важны не только цифры, но и конкретное развитие, необходимые закупки для нужд обороны, определенные командующим Национальными вооруженными силами (НВС). Президент отметил важность того, каким образом будет осуществляться оперирование расходами оборонными расходами.

Также президент напомнил о том, что в договоре о Североатлантическом альянсе есть не только 5-я статья, которую сейчас все вспоминают очень часто, но и 3-я статья НАТО, предусматривающая, что страны НАТО, порознь и совместно, посредством постоянных и действенных самостоятельных усилий и взаимопомощи, будут поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением.

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