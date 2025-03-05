Главное за день теперь у вас в почте: Delfi перезапускает рассылку

Мы в Delfi очень ценим ваше внимание и ваше время. И мы знаем, что иногда нет сил, желания или возможности погружаться с головой в новостную повестку.

Специально для таких случаев мы перезапускаем нашу рассылку. Теперь вы можете оставаться в курсе новостей, получая всего одно письмо в день. Мы стараемся сделать его максимально сжатым и компактным - без лишних слов, ненужной информации и всего, что отвлекает.

Письмо состоит из двух частей. В первой наши редакторы рассказывают о главной теме дня или важном тренде: объясняют, что происходит, почему это важно и что будет дальше. Во второй мы рассказываем о главных новостях и текстах за сутки. Коротко и просто. Как этот текст, который вот-вот закончится.

Рассылка выходит каждый рабочий день в 19:00. Если вы уже подписаны — расскажите о рассылке друзьям!

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