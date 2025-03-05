Организации работодателей и предпринимателей готовы работать в команде Силини по снижению бюрократии

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) и Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) предложили свое участие в команде по сокращению бюрократии, объявленной в рамках "рестарта" работы правительства. В эту команду войдут как представители частного, так и государственного сектора, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в среду после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

При этом она отметила, что сначала нужно дождаться начала "рестарта" правительства, когда в четверг, 6 марта, Сейм проголосует за новых кандидатов в министры.

Премьер-министр подчеркнула, что конкретные члены команды пока неизвестны, но как только "рестарт" состоится, будет ясно, кто войдет в команду и когда она начнет свою работу.

Как уже сообщалось, Силиня планирует создать команду по сокращению бюрократии, в которой в равной степени будут представлены как частный, так и государственный сектор.

План "рестарта" правительства, предложенный премьер-министром, предусматривает снижение административной нагрузки на жителей и предпринимателей на 25%.

По мнению Силини, достичь цели сокращения бюрократии можно только при совместной работе частного и государственного сектора.

Силиня считает, что такая команда могла бы раз в месяц отчитываться перед правительством о прогрессе в достижении целей.

LTRK и LDDK готовы поддержать план "рестарта" правительства, если за обещаниями сократить расходы государственного сектора последуют конкретные действия.

Представители LTRK и LDDK заявляют, что организации готовы не только поддерживать инициативы, направленные на снижение бюрократии и госрасходов, но и вносить рекомендации и идеи, при условии, что будут обозначены четко измеряемые цели. В частности, речь идет о сокращении государственных расходов на 5% с перенаправлением средств на оборону и поддержку семей.

Председатель правления LTRK Янис Эндзиньш ранее заявил агентству LETA, что ассоциация уже давно выступает за снижение бюрократической нагрузки, а инициатива премьера создать совместную команду из представителей частного и государственного сектора — это шаг в правильном направлении.

Силиня ранее в подкасте Virziens, который ведет предприниматель Армандс Брокс, призвала бизнес-сообщество принять участие в работе по повышению эффективности управления государственными учреждениями. Однако она отметила, что не планирует создавать новое агентство или учреждение для повышения эффективности государственного управления.

Брокс в Twitter выразил мнение, что в Латвии также должно быть агентство по эффективному управлению, аналогичное Департаменту правительственной эффективности (DOGE), который существует в США.

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп в середине января объявил, что самый богатый человек в мире, Илон Маск, возглавит Департамент правительственной эффективности – новую группу, которой поручено сократить нецелевые расходы федерального правительства.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !