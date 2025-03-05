CSDD планирует увеличить количество начисляемых штрафных пунктов за превышение скорости

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) планирует увеличить количество штрафных пунктов, начисляемых водителям за превышение разрешенной скорости, нарушение правил обгона, использование телефона за рулем, недостаточную глубину протектора шин, сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс на заседании Совета по безопасности дорожного движения в среду, 5 марта. Об этом сообщает LSM.lv.

По его словам, проект правил CSDD, предусматривающий изменения в системе учета пунктов, будет представлен в Министерство сообщения.

Согласно правилам Кабинета министров, после получения 16 штрафных пунктов водителю запрещается управлять автомобилем в течение одного года. Для водителей со стажем вождения менее двух лет запрет вводится если накоплено 10 штрафных пунктов.

В настоящее время за превышение скорости от 11 до 20 километров в час (км/ч) штрафные пункты не начисляются, но планируется, что теперь за такое нарушение будет начисляться один штрафной пункт.

За превышение скорости от 21 до 30 км/ч количество пунктов будет увеличено с одного до двух, за превышение скорости от 31 до 40 км/ч - с двух до трех, таким образом, количество пунктов увеличится на один в каждом диапазоне. За превышение скорости свыше 71 км/ч количество штрафных пунктов увеличится с пяти до восьми.

Также планируется увеличить количество начисляемых штрафных пунктов за обгон. Например, за нарушение знака "Обгон запрещен" количество пунктов будет увеличено с одного до трех, а за обгон на регулируемых перекрестках - до трех пунктов.

Аксенокс сообщил, что штрафные пункты увеличатся за нарушения вблизи железных дорог, использование телефона за рулем, недостаточную глубину протектора шин и другие нарушения. В свою очередь, за участие в дорожном движении без технического осмотра водитель будет получать один штрафной пункт вместо двух. То же самое касается неиспользования обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA) - будет начисляться один пункт.

Пункты действительны в течение двух лет с момента их начисления, но если совершено нарушение, за которое начислено восемь пунктов, то они действительны в течение пяти лет, говорится на сайте CSDD.

На данный момент, если водитель набирает четыре штрафных пункта, ему выносится письменное предупреждение, а за восемь штрафных пунктов он получает направление на курсы, которые необходимо пройти в течение шести месяцев. За невыполнение этого требования в течение шести месяцев начисляются еще два штрафных пункта, а водителям запрещается управлять автомобилем в течение года.

Аксенокс пояснил, что на данный момент планируется отправлять первое сообщение водителю с шести штрафных пунктов, фактически совмещая предупреждение с направлением на курсы.

"Неправильно, что количество штрафных пунктов увеличивается в случае непосещения курсов, так как они сейчас проводятся только в Риге. В то же время, есть много упреков по поводу соблюдения шестимесячного срока, поскольку водители предоставляют справки о болезни, работе за рубежом, что и усложняет деятельность CSDD, и вызывает недоумение у водителей", - пояснил Аксенокс.

По его словам, будет предложено решение о том, что курсы будут предлагаться водителям вплоть до накопления 12 пунктов, после чего будет отправлено приглашение на сдачу теоретического экзамена в CSDD. Планируется, что в случае несдачи экзамена штрафные пункты начисляться не будут, однако при накоплении 16 штрафных пунктов водительские права будут аннулированы на год.

CSDD считает, что такой подход был бы более эффективным, сохраняя при этом "воспитательный" фактор.

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