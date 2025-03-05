TV3: Служба госбезопасности посетит Саласпилсскую основную школу в связи с опубликованным в TikTok видео

В связи с опубликованным учениками Саласпилсской основной школы видео в социальной сети TikTok Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг, 6 марта, посетит учебное заведение, чтобы потребовать объяснений, сообщает TV3 Ziņas.

На видео, опубликованном в TikTok, дети показали, как сильно им не нравятся уроки латышского языка. Один за другим они будто перепрыгивают через перила и, лежа на лестнице, изображают мертвых. Ролик сопровождается текстом на русском языке: "Мы, когда надо идти на латышский".

Директор школы Венеранда Богдане пояснила, что дети сняли видео в шутку, вдохновившись другим роликом с посянительным текстом на латышском языке. Однако она подчеркнула, что понимает острую реакцию общественности на этот ролик.

В СГБ отметили, что служба обратила внимание на это видео, но от более подробных комментариев воздержались.

В свою очередь, Богдане отметила, что СГБ побудила еще раз обсудить с ученикми вопросы о поведении в интернете. Также отмечается, что предпринятые школой шаги были правильными.

Директор школы также сообщила, что ответственность создателей видео будет оценена. В этом случае самое суровое наказание, которое могут получить ученики, - выговор по распоряжению директора школы.

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