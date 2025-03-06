Участились случаи нарушения воздушного пространства Латвии

Нарушения работы глобальных спутниковых навигационных систем в воздушном пространстве Латвии в первые два месяца этого года зафиксированы 234 раза, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству LETA представители ГАО Latvijas gaisa satiksme.

В частности, в феврале этого года было зафиксировано 59 нарушений работы глобальных спутниковых навигационных систем, что на 18% больше, чем в феврале прошлого года, когда таких нарушений было 50.

В целом в 2024 году было зафиксировано 830 нарушений работы глобальных спутниковых навигационных систем, а в 2023 году — 342 случая.

LGS ранее отмечало, что при обобщении этих данных информация о конкретных авиакомпаниях не выделяется отдельно.

Также предприятие сообщило, что нарушения начались одновременно с российским вторжением в Украину и, по всей видимости, связаны с этим.

В Агентстве гражданской авиации (CAA) ранее агентству LETA объяснили, что CAA рассматривает и анализирует сообщения о нарушениях сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии. Хотя эти нарушения влияют на нормальные процессы гражданской авиации, сбои в GPS сигнале не представляют угрозы безопасности полетов воздушных судов, как в транзитных рейсах, так и на рейсах, следующих в Латвию и из неё.

CAA подчеркивает, что для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, поэтому нарушения GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай, когда обнаружено нарушение GPS, централизованно анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS — это 100% государственное предприятие, и его обязанность — предоставлять пользователям воздушного пространства услуги аэронавигации.

Цель деятельности CAA — реализовать государственную политику и управление использованием воздушного пространства Латвии и деятельностью гражданской авиации, осуществляя надзор за безопасностью полетов воздушных судов гражданской авиации, а также контролируя соответствие загрязнения, создаваемого воздушными судами, требованиям охраны окружающей среды.

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