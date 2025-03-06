Козловскис призывает страны ЕС прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России

Министр внутренних дел Рихардc Козловскис ("Новое Единство") призывает государства-члены Европейского союза (ЕС) осознать риски, которые российские туристы могут представлять для внутренней безопасности на территории ЕС, и прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским гражданам.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел, на этой неделе на заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам в Брюсселе был представлен актуальный Шенгенский барометр Европейской комиссии с данными о возможных угрозах для ЕС в 2024 году. Исследование демонстрирует тенденцию к увеличению туристических шенгенских виз гражданам России по сравнению с 2023 годом. В 2024 году было выдано 565 069 шенгенских туристических виз, что на 25% больше, чем в 2023 году. 90% этих виз выданы с целью туризма.

Козловскис напомнил, что Латвия прекратила выдачу туристических виз и въезд на основании неосновных целей сразу после вторжения России в Украину в начале 2022 года.

По мнению министра, мы должны признать, что находимся в состоянии гибридной войны. "В Латвии это влияет на повседневную работу органов безопасности как на границе, так и внутри страны. Мы сталкиваемся как с нелегальными нарушителями границы, так и с актами саботажа, такими как поджог музея оккупации, пересечение границы беспилотниками, пропагандистские попытки повлиять на общественное мнение и т. д.", - сказал политик.

Поэтому он призвал все государства-члены ЕС всерьез осознать опасность, считая моральным долгом отказаться от такой услуги.

С 4 марта 2025 года ограничения на подачу заявлений на визы и въезд в Латвию для граждан России и Беларуси регулируются правилами Кабинета министров, а не распоряжением правительства. Это позволяет продлить действие ограничений до 31 декабря 2026 года. Ограничения на въезд в Латвию для граждан России и Беларуси теперь регулируют правила Кабмина. Что изменилось?

Министр напомнил, что в 2022 году Европейская комиссия выпустила руководство по визовым и въездным ограничениям для граждан России. Латвия является одной из шести стран-членов ЕС, которые прекратили выдачу туристических шенгенских виз гражданам России.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брунер в ходе дискуссии выразил свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвал государства-члены ЕС к единству в вопросе шенгенских виз. Этот вопрос может быть вновь поднят на следующем заседании Совета по внутренним делам. Барометр Европейской комиссии уже признает влияние глобальной ситуации в сфере безопасности на систему Шенгенской зоны и подчеркивает угрозу, исходящую от России как в пределах Шенгенской зоны и вблизи нее, так и в географически более отдаленных регионах.

В целом, визы, выданные гражданам России в 2024 году, составили 5,7% от всех виз, выданных в Шенгенской зоне.

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