Европа не может заменить американские поставки ПВО Украине, считает парламентский секретарь Минобороны

Прекращение помощи США Украине было ожидаемо после встречи лидеров обоих государств, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения парламентский секретарь Министерство обороны и депутат Сейма Игорь Раев.

Оценивая заявление президента США Дональда Трампа о приостановке поддержки Украины, Раєв отметил, что, к сожалению, это было ожидаемо после того, что произошло на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас повсюду царит паника, и все снова обсуждают пятый пункт [договора НАТО]. Только что администрация Трампа назначила нового посла в НАТО. И он сказал, что поддержка США в рамках НАТО железная и неизменная", — заявил политик.

Это означает, что с американской стороны ничего не изменится, США продолжат оставаться частью НАТО и его опорой.

Раєв рассказал, что главная поддержка, которую США предоставляет Украине — это системы противовоздушной обороны, и это абсолютно доминирующая поставка от США. Он считает, что Европа не может заменить эти поставки.

"То, что Европа может предложить, — это системы IRIS-T и SAMP/T, но их крайне мало, и это основная проблема", — заявил представитель Министерства обороны, добавив, что война в Украине особая, и количество вооружения имеет существенное значение.

Комментируя решение США приостановить обмен разведывательными данными с Украиной, Раев заявил, что это станет существенной проблемой для украинской армии, поскольку заменить это военными возможностями ЕС в краткосрочной перспективе практически невозможно. "Может быть, в долгосрочной перспективе, но вопрос в том, есть ли у Украины этот долгосрочный период", — сказал политик.

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине, резко усилив давление на Киев, чтобы он согласился на мирные переговоры с Россией, сообщил представитель Белого дома.

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