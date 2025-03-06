Сейм утвердил в должностях трех новых министров - Мелбарде, Узулниекса и Швинку

В четверг, 6 марта, большинство Сейма проголосовало за утверждение в должностях новых членов правительства - министра образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство"), министра благосостояния Рейниса Узулниекса, выдвинутого Союзом "зеленых" и крестьян, и министра сообщения Атиса Швинку ("Прогрессивные"). Прежних министров отправила в отставку премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") в рамках так называемого "рестарта" своего правительства.

С Мелбарде и Узулниексом произошло гладко

Премьер Эвика Силиня, которая традиционно презентует в Сейме новых членов Кабинета министров, заранее предупредила, что не будет присутствовать в парламенте. Глава правительства отправилась на очередное заседание Европейского совета в Брюссель, где будет обсуждать увеличение оборонных расходов и поддержки Украины со стороны ЕС в течение ближайших лет - в условиях, когда США прекращают такую помощь.

Поэтому представления кандидатов как такового в Сейме не произошло. Кандидаты не выступали с трибуны Сейма с презентацией своего представления о том, как должны развиваться те отрасли, за которые им предстоит взять ответственность. Создалось впечатление, что поначалу голосования сводились к технической процедуре. По кандидатурам Даце Мелбарде и Рейниса Узулниекса не было и дебатов.

За утверждение в должности министра образования и науки Даце Мелбарде, которая занимала пост парламентского секретаря Министерства иностранных дел, а ранее была депутатом Европарламента и министром культуры, проголосовали 54 депутата - вся коалиция, а также независимый депутат Андрей Целяпитерс, ранее покинувший "Новое Единство" и Чеслав Батня из оппозиционного "Объединенного списка". Против были 35 депутатов от оппозиционных "Объединенного списка", Нацобъединения, "Латвии на первом месте" и "Стабильности!".

За утверждение в должности министра благосостояния Рейниса Озолниекса (он занимал должность парламентского секретаря Министерства благосостояния) проголосовали 72 депутата - не только коалиционные "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные", но и многие оппозиционеры из "Объединенного списка" и Национального объединения. Против были только 16 депутатов от оппозиционных "Латвии на первом месте" и "Стабильности!".

Выдача нового мандата правительству Силини

Атмосфера в Сейме резко изменилась, когда началось рассмотрения проекта решения о выражении доверии кандидату в министры сообщения Атису Швинке от коалиционных "Прогрессивных". С подачи оппозиционного "Объединенного списка" начались дебаты.

"Я думаю, всем очевиден этот главный трюк, его истинная цель — выиграть время, чтобы оставаться в своих креслах, особенно в кресле премьера, чтобы продолжать как прежде. Ответственно ли делать это любой ценой? Ответственно ли поддерживать правительство, которое быстро теряет доверие общества?", - задал с трибуны Сейма вопросы глава фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Депутаты от "Объединенного списка" высказывали сомнения в том, что правительство способно реализовать заявленный план "4x4". Под формулой 4x4 скрывается следующее: Кабинет министров уже в этом году добьется увеличения финансирования обороны до 4%, а также будет опираться в своей работе на четыре приоритета - безопасность, поддержка семей, подъем экономики и снижение бюрократии на 25%.

"Есть ли альтернатива этой коалиции в рамках этого созыва?", - спросил Таварс. По его мнению - да: это "альтернатива, основанная на национальных ответственных политических силах". В оппозиции сейчас находятся "Объединенный список" и Нацобъединение - партнеры премьерского "Нового Единства" по прежнему правительству Кришьяниса Кариньша. В сентябре 2023 года "Новое Единство" сменило партнеров на СЗК и "Прогрессивных", создав Кабинет министров Эвики Силини. Партии нынешней коалиции в мае 2023 года обеспечили избрание президентом страны Эдгара Ринкевича, выдвинутого "Новым Единством".

"По социологическим опросам это правительство самое непопулярное в истории существования Латвии", - заявил депутат от "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс. По его словам, у правительства нет железной поддержки в Сейме.

Глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, защищая своего однопартийца Швинку, признал, что фактически голосование по утверждению трех новых министров - это выдача нового мандата правительству.

Этом мандат правительство получило. За утверждение в должности министра сообщения Атиса Швинки проголосовали все 52 коалиционных депутата.

Что такое "рестарт" правительства?

Как уже сообщалось, 21 февраля в рамках "рестарта" работы своего правительства премьер-министр Эвика 21 февраля отстранила от должности министра сообщения Каспара Бришкена ("Прогрессивные"), министра образования и науки Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз "зеленых" и крестьян). Они прекратили исполнять обязанности министров 26 февраля.

В течение долгих месяцев до принятия этого решения много говорилось о том, что неизбежна отставка Бришкенса - одного из самых непопулярных министров, ответственного за Rail Baltica и airBaltic. Однако "Прогрессивные" заняли позицию: сохранение Бришкенсом министерского портфеля - вопрос стабильности правящей коалиции в целом. Увольнение сразу трех министров - по одному от каждой правящей партии ("Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные") - стало политическим компромиссом между коалиционными партнерами.

В то же время более полугода правящая коалиция не может решить проблему расширения поддержки в Сейме. Правительство опирается в Сейме всего на 52 голоса: 25 - "Новое Единство", 16 - СЗК, 9 - "Прогрессивные" и два независимых депутата - Игорь Раев и Олег Буров. Оппозиционный "Объединенный список" (14 депутатов), с которым еще летом велись переговоры о возможном присоединении к коалиции, занял позицию: во власть идти готов, но не собирается присоединяться к действующему правительству. То есть, "Объединенный список" решил не становиться "довеском" к действующей коалиции, а настаивал на отставке правительства Эвики Силини и создании новой коалиции, и соответственно, нового состава Кабинета министров.

Премьер Эвика Силиня обещала, что после утверждения трех новых министров "рестарт" правительства продолжится - будут некие перемены. Однако какие - не уточнила. Известно, что перед правительством в нынешних геополитических обстоятельствах стоит задача - изыскать средства на повышение финансирования оборонной отрасли, что чревато урезанием расходов на другие сферы.

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