Привлечение добровольцев и выписка утром. Как больница Страдиня планирует решать проблему с очередями?

В связи с регулярными очередями в Центре неотложной медицины Клиническая университетская больница Паула Страдиня приступила к улучшению работы. Планируется тщательно следить за нагрузкой и предупреждать 113 диспетчеов, когда машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) необходимо перенаправить в другие больницы. Сама больница планирует быстрее освобождать места в палатах, выписывая выздоровевших пациентов домой в первой половине дня. Для помощи пациентам, как в ожидании приема, так и в общении с родственниками, будут привлекаться добровольцы, сообщает LSM.lv.

Ситуация в Центре неотложной медицины стала гораздо спокойнее, чем днем в понедельник, 4 мата. Председатель правления Лаурис Видзис сменил свой костюм на халат врача, как и эксперт по работе с пациентами Вита Штейна. После нескольких часов работы в приемном отделении они видят, что есть вещи, которые можно привести в порядок прямо сейчас. Например, выключить лампы, которые горят весь день, выдать беруши.

Штейна отметила, что также будет решен вопрос коммуникации с родственниками и друг с другом, чтобы родтсвенники знали, что происходит с их близкими, и моги передать им необходимые вещи. Однако позволить родственникам находиться рядом с каждым пациентом не удастся из-за тесноты.

Но, как и за границей, больница будет привлекать на помощь добровольцев. Также планируется выписывать выечившихся из палат по утрам, чтобы быстрее освободить место для новых пациентов.

"Мы пересматриваем процесс выписки. А также менеджмент коек. Но это не решит всех проблем, потому что люди стареют, и поток пациентов становится все больше. Средний возраст наших пациентов превышает 70 лет", - отметил Видзис.

Говоря об организации работы, Видзис также обратил внимание на работу 113 диспетчеров и подчеркнул, что перенаправление бригад в ту или иную больницу также входит в обязанности NMPD.

"Однако, NMPD должна смотреть на поток, если они видят в системе, что возле Страдиня ждут 3, 4, 5, 40 минут, то, возможно, стоит перенаправить поток в другие больницы. Это было бы гуманно и логично! Нам не понятно, что если NMPD видит, что у нас уже есть семь машин, они сюда присылают еще шесть. Почему не перенаправляют в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) или Тукумс?", - спросил Видзис.

Министерство здравоохранения также считает, что ситуацию можно разрешить путем пересмотра внутренних рабочих процессов в самой больнице Страдиня, а также путем пересмотра процедуры госпитализации с привлечением больниц в окрестностях.

Обе ведущих латвийских больницы подчеркнули тот факт, что в госпитализации нуждается менее трети поступивших пациентов.

"Например, вчера у нас было 240 пациентов, 30% из них остались в больнице, большая часть приходит за медицинской консультацией в качестве альтернативы. Мы стараемся принять, осмотреть, обследовать, чтобы решить экстренную ситуацию. Но большинство из них не должны здесь находиться", - признал руководитель RAKUS Алексей Вишняков.

В течение многих лет центры неотложной медицины выполняли работу амбулаторных врачей. Не имея возможности дождаться обследования или приема, отчаявшиеся люди просто сами приходят в больницу. И это уже должно решаться на совершенно ином уровне, нежели в приемных отделениях больниц.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !