Кинотеатры не смогут показывать детские фильмы и мультфильмы на русском языке? Сейм рассмотрит инициативу Нацобъединения

В четверг, 6 марта, Сейм принял к рассмотрение поправки оппозиционного Национального объединения к Закону "О фильмах", которые предусматривают, что все фильмы и мультфильмы, предназначенные для детей до семи лет, должны демонстрироваться обязательно со звуковой дорожкой на латышском языке. Сейчас такие фильмы и мультфильмы могут демонстрироваться со звуковой дорожкой на английском или русском языке.

За передачу законопроекта на рассмотрение в комиссию проголосовали 63 депутата - коалиционные "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян, оппозиционные Национальное объединение и "Объединенный список". Три депутата от коалиционных "Прогрессивных" голосовали против, четверо - воздержались. Против были оппозиционные "Латвия на первом месте" и "Стабильности!".

Законопроект Нацобъединения предусматривает следующие нововведения:

Фильмы должны демонстрироваться со звуковой дорожкой на госязыке или на оригинальном языке, но не более чем 80% от ежедневного репертуара кинотеатра или иного публичного места (то есть, норму можно понять как то, что не менее 20% фильмов ежедневного репертуара должны быть озвучены на латышский язык);

Все фильмы и мультфильмы, предназначенные для детей до семи лет, должны демонстрироваться обязательно со звуковой дорожкой на госязыке;

Все фильмы должны быть снабжены субтитрами на госязыке, это обосновывается тем, что кино должно быть доступно и для слабослышащих людей;

Нацобъединение оговаривает, что все эти три ограничения не относятся к международным кинофестивалям.

"Можно ли демонстрировать мультфильм "Поток" со звуковой дорожкой на латышском языке, что соблюсти эти требования? Мне кажется - нет", - сказал с трибуны депутат от "Прогрессивных" Эдмунд Цепуритис. В "оскароносном" латвийском мультфильме "Поток", напомним, человеческая речь не звучит вообще, герои - животные - издают, соответственно, звуки животных. По словам Цепуритиса, не совсем понятно и как "измерить" репертуар кинотеатра, чтобы выделить долю фильмов, подлежащих обязательной озвучиванию на госязык.

"И о самой сути можно задать вопрос: что обосновывало этот процент в 80%? Но еще важнее — почему один день является сроком для измерения этой пропорции? (Восклицание.) Существует несколько публичных мест для демонстрации фильмов, где показывают один фильм в день. Есть несколько культурных домов, культурных центров, где показывают пару фильмов в год, возможно, один фильм в месяц", - указал Цепуритис.

По его мнению, законопроект не доработан. И документ следовало не передавать законопроект на рассмотрение в комиссию Сейма, а отдать обратно авторам инициативы - на доработку.

Цепуритису парировал один из авторов законопроекта - депутат от Нацобъединения Артур Бутанс. "Процитирую сюжет TV3. В семье Элины трое детей и они с удовольствием посещают кинотеатры, смотря новые мультфильмы на большом экране. Это был первый раз, когда пришлось остаться дома, поскольку анимационный фильм предлагалось смотреть только на русском языке. И это ситуация, когда мы говорим, что общество надо сплачивать на основе государственного языка, когда мы переходим на образование только на государственном языке", - возмущался Бутанс.

Большинство Сейма встало на сторону Нацобъединения. Однако решение не окончательное. Законопроекту предстоит пройти еще три чтения в Сейме.

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