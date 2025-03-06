Омбудсмен: каждый четвертый студент сталкивался с сексуальными домогательствами в латвийских вузах

Каждый четвертый студент сталкивался с сексуальными домогательствами в латвийских университетах, но об этих случаях сообщили только 6% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Бюро омбудсмена.

Жертвы сексуальных домогательств часто предпочитают не сообщать о случившемся, потому что не доверяют ответственным учреждениям, пояснили в бюро.

В опросе участвовали 3218 человек. Из них 2595 респондентов - студенты и выпускники; 401 - преподавательский состав; 222 - остальные сотрудники вузов.

Комментируя результаты опроса, омбудсмен отметил, что чаще всего домагательства происходят внутри социальной группы. То есть, студент домогается другого студента, то же самое касается и других групп.

Самым частым местом, где происходили домогательства, была аудитория, где домогательства были подтверждены в 41% случаев. В свою очередь, в качестве конкретного неприятного опыта в этих случаях упомянуты неуместные взгляды, навязчивые, оскорбитеьные шутки, нежелательные прикосновения, объятия или поцелуи.

Согласно проведенному опросу, основными гуппами, подверженными риску сексуальных домогательств в университетах, являются женщины, представители ЛГБТК+ и иностранные студенты.

Как отметил омбудсмен, почти все латвийские вузы (34 из 35) разработали кодексы этики. Они дополнены планами гендерного равенства, которые разработаны в 22 из 35 университетов.

Несмотря на то, что эти документы разработаны, в них часто отсутствует конкретная информация или определения сексуальных домогательств, что свидетельствует о недостаточном внимании к этой проблеме, считает омбудсмен.

Большинство латвийских университетов не имеют опыта рассмотрения дел о сексуальных домогательствах, но вузы считают, что их комиссии по этике могли бы отвечать за оценку таких случаев. Комиссии по этике могут привлекать к работе юристов и других специалистов, чтобы обеспечить юридическое соответствие и компетентность.

Сексуальные домогательства - это не просто результат индивидуального нарушения или отдельных инцидентов, а проявление более широких культурных и институциональных рамок, характеризующихся гендерным неравенством, недостаточной ответственностью и, зачастую, молчанием жертв, отметили в бюро. В основе проблемы сексуальных домогательств лежат и более глубокие структурные проблемы, затрагивающие латвийское и европейское общество в целом.

Сексуальные домогательства происходят и в других странах, о чем свидетельствуют как исследования, так и инциденты в учебной среде. Однако, как отмечает омбудсмен, практика Европейского союза показывает, что уровень образования и осведомленности варьируется.

Традиционно он выше, например, в Швеции, Дании, Великобритании и Бельгии, и ниже - в Португалии, Румынии и Болгарии. Санкции также различны - от штрафов до тюремного заключения.

Бюро подчеркивает, что скандалы, связанные с сексуальными домогательствами в университетах других стран, послужили катализатором для создания более безопасной среды. Например, был определен вспомогательный персонал или в конкретном университете был создан омбудсмен, который занимается вопросами сексуальных домогательств. Если пострадавшая сторона решает продолжить процесс, к решению ситуации также подключается университетская комиссия по этике.

Руководитель Отдела по предотвращению дискриминации Бюро омбудсмена Анете Илвес отметила, что путь к позитивным изменениям лежит через образование, информирование, вовлечение и практику сообщать о случаях домогательств.

"Мы не должны молчать о таких случаях. Единственный способ остановить насильников - это дать им понять, что наказание неизбежно", - заявила Илвес.

Как пояснили в бюро, сексуальные домогательства - это нежелательное поведение, которое может быть вербальным, невербальным или физическим, цель или следствие которого - оскорбление достоинства человека. Например, нежелательные прикосновения, объятия, хватания, поцелуи, пощипывания, массаж, замечания сексуального характера, сексуализированные шутки, комментарии о внешности или личной жизни. Домогательства также могут принимать форму имитации полового акта, оголения тела, звуков и мимики, демонстрации эротических или порнографических изображений.

Важно не путать это с флиртом, который представляет собой взаимное проявление симпатии, приятное для обеих сторон, например, заигрывание.

Бюро поясняет, что среда, в которой могут проявляться сексуальные домогательства, обычно характеризуется злоупотреблением властью, низким чувством ответственности и социальной динамикой, поддерживающей насилие. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо создавать инклюзивную, эмоционально безопасную среду, в которой активно ведется работа по обучению, применению руководящих принципов в случае любого насилия и предотвращению нарушений, подчеркнули в Бюро омбудсмена.

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