Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) на своей платформе э-услуг e-CSDD предложит новую серию государственных регистрационных номеров на выбор.

В среду, 30 августа, с 13.00 на выбор будут предложены номера В100Т – В999Т для регистрации прицепов и полуприцепов, номера U1Н – U99Н для регистрации мопедов, а с 21 часа того же дня – номера серий WE1 – WE99 и NS100 – NS9999 для регистрации автомобилей, автобусов и мотоциклов.

Для того, чтобы выбрать и оформить номер, клиенту необходимо авторизоваться на платформе e-CSDD, указать транспортное средство, собственником или держателем которого он является. Номер можно выбрать для зарегистрированного или не зарегистрированного в Латвии транспортного средства, которое ранее было предъявлено на сверку номеров агрегатов. Выбрав номер, следует указать центр обслуживания клиентов CSDD, где будут получены номерные знаки, и оплатить номерные знаки, после чего клиент получит подтверждение заказа на электронную почту.

В Рижском центре обслуживания клиентов CSDD номерные знаки можно получить в течение двух часов после регистрации заявления о смене номерных знаков или первичной регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно регистрировать начиная с четвертого дня после того, как номер заказан в e-CSDD.