Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) на своей платформе э-услуг e-CSDD предложит новую серию государственных регистрационных номеров на выбор.
В среду, 30 августа, с 13.00 на выбор будут предложены номера В100Т – В999Т для регистрации прицепов и полуприцепов, номера U1Н – U99Н для регистрации мопедов, а с 21 часа того же дня – номера серий WE1 – WE99 и NS100 – NS9999 для регистрации автомобилей, автобусов и мотоциклов.
Для того, чтобы выбрать и оформить номер, клиенту необходимо авторизоваться на платформе e-CSDD, указать транспортное средство, собственником или держателем которого он является. Номер можно выбрать для зарегистрированного или не зарегистрированного в Латвии транспортного средства, которое ранее было предъявлено на сверку номеров агрегатов. Выбрав номер, следует указать центр обслуживания клиентов CSDD, где будут получены номерные знаки, и оплатить номерные знаки, после чего клиент получит подтверждение заказа на электронную почту.
В Рижском центре обслуживания клиентов CSDD номерные знаки можно получить в течение двух часов после регистрации заявления о смене номерных знаков или первичной регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно регистрировать начиная с четвертого дня после того, как номер заказан в e-CSDD.
Плата за выбранный номер зависит от его типа и составляет 500 евро (включая НДС) за номер для механического транспортного средства (кроме мопеда), если государственный регистрационный номер имеет одну или две цифры, представляет собой сочетание одинаковых цифровых символов или комбинацию цифр, где первая цифра – любая, а все остальные цифры - «0» (ноль); и 150 евро (с НДС) за номер для механических транспортных средств, если государственный регистрационный номер не соответствует вышеуказанным условиям, а также для плавсредств, прицепов и мопедов.