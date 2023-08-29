Основанное 20 лет назад даугавпилсское общество украинцев "Мрия" объединило 150 граждан Украины, проживающих в Даугавпилсе и его окрестностях. Сегодня в организации остаются всего 22 человека, а на празднование Дня независимости Украины 24 августа в помещениях "Мрия" собралось лишь около десяти человек, сообщает телеканал TV3.

Как рассказала глава "Мрия" Надежда Стаховская, за последние несколько лет 12 членов общества скончались, а молодые люди предпочитают уезжать за границу. Проблемы в обществе особенно усугубились на фоне войны — она расколола организацию.

“Многие приходили в общество только тогда, когда им нужно было что-то, например, оформить статус украинца, проживающего за границей, чтобы въехать в Украину без визы (в противном случае негражданам Латвии приходилось покупать визы). Во многом это также привело к притоку людей. [...] Ряды общества также поредели из-за войны на Украине. В обществе осталось только около 30 человек, потому что из-за войны среди членов начались конфликты”, — пояснила Стаховская.

По ее словам, из-за внутренних споров часть людей перестала приходить в общество.

"У части, например, родственники живут в Донецке и Луганске, и они считают, что они тоже украинцы. Эти люди оказались в заложниках – уехать они не могут, потому что им уже некуда ехать... [...] Когда вы не живете и не находитесь там, ситуацию трудно понять. Они говорят, что они тоже наши украинцы, они тоже наши братья и сестры. Люди старшего поколения, в частности, не могут понять, как одна часть нации может быть противопоставлена другой. То, что происходит сейчас, действительно ужасно", — признает глава "Мрия".

Руководитель организации указала, что особая напряженность внутри организации возникла с началом политических дискуссий.

"Могло дойти даже до драки, потому что украинцы очень эмоциональные люди. К тому же среди них были бывшие советские военные, которые после ухода остались жить в Латвии. [...] Я также списываю это на то, что они люди "того" поколения. И переключить их сознание очень сложно. [...]Тех, кто остался в обществе, мы старались постепенно просвещать о ситуации, рассказывая и о Латвии, и об Украине", — отметила Стаховская.

Всего на момент основания даугавпилсского украинского общества "Мрия" в городе и его регионе проживало около 3,5 тысяч украинцев. Со временем многие из них переехали в другие места Латвии или за границу. Одновременно за последние полтора года, по некоторым оценкам, в Даугавпилсе нашли убежище более 2000 украинских военных беженцев. Правда, пока только двое из них активно участвовали в работе общества.