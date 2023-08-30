Новый учебный год с большими вызовами ждут не только в школах, но и в детских садах. В Риге в сентябре этого года не смогут открыться 33 группы детских садов из-за нехватки педагогов. Также родители выбрали частные дошкольные учебные заведения или переехали с детьми в другой муниципалитет из-за больших очередей и долгого ожидания, сообщил LSM.lv. Позже информацию дополнило агентство LETA: проблемы могут быть с открытием 48 детсадовских групп.

Как сообщили агентству агентству LETA в Рижской думе, самые большие проблемы — в Рижском 66-м учреждении дошкольного образования: могут не открыться шесть групп. В 244-м дошкольном образовательном учреждении Риги не удалось открыть пять групп, а в детском саду Ozoliņš — не удалось открыть шесть групп.

В других детских садах есть проблемы с открытием одной-двух групп.

В Рижской думе заявили, что поиск сотрудников будет продолжен, и как только они будут найдены, детей примут и в течение учебного года.

Портал LSM.LV сообщил, что в Рижском 170-м детском саду остаются еще две вакансии. Это очень много для сравнительно небольшого детского сада, в котором воспитывается чуть более 100 детей, рассказала глава образовательного учреждения Скайдрите Грибуте. Ситуация осложняется еще и тем, что осенью в отпуск по уходу за ребенком отправляются две воспитательницы, и на их место придется искать других сотрудников.

"Нехватка кадров — это действительно большой вызов. Я везде развесила объявления. К сожалению, с чем мы, руководители, имеем дело? Я сегодня об этом спрашивала у коллег. В ответ на объявление в принципе тишина. По поводу вакансии помощника учителя ни одного звонка не поступило", — признала руководитель Рижского 170-го детского сада.

Возможно, придется заменять друг друга, работать больше, чтобы не страдали дети и их родители.

В Рижском 170-м детском саду, чтобы обеспечить полноценный учебный процесс даже тогда, когда некем заполнить вакансии, детей также посещали учителя музыки и спорта, а также сама руководитель детского сада и его заместительница. Однако так долго продолжаться не может.

"Обычно заявку подают и русскоязычные люди, у которых знания латышского языка не на таком высоком уровне, но какие-то знания латышского есть. Поэтому это тоже тормозит подачу заявок. Обязательно смотрят, где можно обойтись с меньшими знаниями латышского языка", — сообщила Грибуте.

Многие другие учебные заведения также испытывают трудности с поиском сотрудников. Согласно информации на сайте ответственного департамента Рижской думы, в столичных детских садах имеется 102 вакансии.

Абсурдная ситуация возникла, когда муниципалитет открыл два новых детских сада, для которых привлечь сотрудников оказалось сложнее, чем ожидалось. И на данный момент они не работают на полную мощность.

"К сожалению, нужно сказать, что в Риге на данный момент 1 сентября не откроются 33 группы. То есть не только мы говорим о новых дошкольных учреждениях, для которых мы уже ранее искали работников. Надо сказать, что не только количество сотрудников влияет на этот факт, но и то, что в очереди нет детей, которые хотели бы получить услугу дошкольного образования", — признала в разговоре с LSM руководитель Отдела дошкольного образования Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивета Нагла. Позже сама Рижская дума обновила информацию, сообщив, что речь идет уже о 48 группах.