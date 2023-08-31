Эвика Силиня, кандидат на пост премьер-министра, выдвинутый "Новым Единством", позвала Союз "зеленых" и крестьян, "Объединенный список" и "Прогрессивных" на переговоры в четверг. "Объединенный список" идти не планирует.

Официальные переговоры планируются в час дня в Кабинете министров.

Депутат от "Объединенного списка" (ОС) Игорь Раев заявил в четверг утром в интервью Латвийскому радио, что очень возможно, что партия останется в оппозиции, потому что не может быть в таком правительстве, "где наши желания не учитывают".

По его словам, нужно создать такое правительство, где между всеми политическими силами будет взаимное согласие и возможность сотрудничать. ОС предлагал свое видение коалиции, но "правительство формирует Силиня и это будет ее решение", соглашаться ли с предложениями ОС.

У партии еще будут встречи, на которых еще раз будут обсуждаться возможности войти в правительство Силини, но очень вероятно, что в этот раз ОС в коалици не войдет. По его словам, окончательное решение должно быть на этой неделе, потому что затягивать с формированием правительства нельзя.