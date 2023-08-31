Пикет проводила "Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке". Цель мероприятия — выразить протест против прекращения общеобразовательных программ для меньшинств и призвать обеспечить образование детей на родном языке. Об организации мероприятия сообщили на своих страницах в социальных сетях политики партии "Согласие" и Русского союза Латвии.
Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Stop лингвистический геноцид", "Нет ассимиляции", "Наши дети — наши права", "За свободный выбор языка образования", "Мы Латвия" и др. За порядком следила полиция.
Среди протестующих был бывший депутат Сейма, один из организаторов акции Игорь Пименов. По его мнению, право выбора языка образования должно быть закреплено в законе так же строго, как статус латышского как единственного государственного. "Еще с первых лет Латвийской Республики было решено, что обучение на языке семьи — основа, на которой держится сплоченное общество. В современной Латвии также необходимо, чтобы каждая семья принимала решение, на каком языке обучать своих детей — на латышском или на языке семьи", — считает Пименов.
Во вторник правительство постановило, что родной язык будет изучаться в рамках образования по интересам. По мнению Пименова, это суррогат общего образования, который ни в коем случае не может его заменить. Текст решения экс-депутат назвал технически плохо подготовленным. На заседании правительства он выразил сомнение, что все школьники смогут в равной степени изучать родной язык и историю культуры, поскольку не установлен порядок, в котором школьники будут информированы об этой возможности. А поскольку правила приняты так поздно, директора школ не знают, сколько учеников заинтересованы в таком кружке по интересам.
На вопрос о том, какое решение он предлагает, Пименов ответил, что нужно отозвать поправки, отменяющие программы нацменьшинств. Вместо этого, считает он, нужно установить "разумную пропорцию" для родного языка в школе — не 20%, а намного больше.