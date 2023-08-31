Сегодня с 9 до 10 утра перед зданием Сейма проходил пикет против перехода на образование только на латышском языке. По наблюдениям агентствам LETA, там было около 30 человек, хотя было заявлено 100.

Пикет проводила "Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке". Цель мероприятия — выразить протест против прекращения общеобразовательных программ для меньшинств и призвать обеспечить образование детей на родном языке. Об организации мероприятия сообщили на своих страницах в социальных сетях политики партии "Согласие" и Русского союза Латвии.

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Stop лингвистический геноцид", "Нет ассимиляции", "Наши дети — наши права", "За свободный выбор языка образования", "Мы Латвия" и др. За порядком следила полиция.

Среди протестующих был бывший депутат Сейма, один из организаторов акции Игорь Пименов. По его мнению, право выбора языка образования должно быть закреплено в законе так же строго, как статус латышского как единственного государственного. "Еще с первых лет Латвийской Республики было решено, что обучение на языке семьи — основа, на которой держится сплоченное общество. В современной Латвии также необходимо, чтобы каждая семья принимала решение, на каком языке обучать своих детей — на латышском или на языке семьи", — считает Пименов.

Во вторник правительство постановило, что родной язык будет изучаться в рамках образования по интересам. По мнению Пименова, это суррогат общего образования, который ни в коем случае не может его заменить. Текст решения экс-депутат назвал технически плохо подготовленным. На заседании правительства он выразил сомнение, что все школьники смогут в равной степени изучать родной язык и историю культуры, поскольку не установлен порядок, в котором школьники будут информированы об этой возможности. А поскольку правила приняты так поздно, директора школ не знают, сколько учеников заинтересованы в таком кружке по интересам.