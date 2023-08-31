Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, заявку на проведение мероприятия подала "Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке".
Цель мероприятия — выразить протест против прекращения общеобразовательных программ для меньшинств и призвать обеспечить образование детей на родном языке.
Об организации мероприятия сообщили на своих страницах в социальных сетях политики партии "Согласие" и Русского союза Латвии.
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