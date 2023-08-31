Сегодня с 9 до 10 утра перед зданием Сейма проходит пикет против перехода на образование только на латышском языке.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, заявку на проведение мероприятия подала "Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке".

Цель мероприятия — выразить протест против прекращения общеобразовательных программ для меньшинств и призвать обеспечить образование детей на родном языке.