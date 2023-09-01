"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну". Цитата главы МИД РФ Марии Захаровой широко разошлась в СМИ лишь месяц назад. "Ну, как покинул, так и прикинул", — шутит экс-главред Sputnik Литва, закуривая на лавочке в березовой роще через пару улиц от своей родной "хрущевки". В "этой стране" он решил все же остаться.

"Я — актер, просто наемник, авантюрист, — говорит Марат Касем в первые же минуты нашей встречи, отсекая всякие предположения о возможных "неудобных репутационных вопросах". — Идейных в Sputnik мы тоже никогда не брали".

Мы идем по его родному Саласпилсу — небольшому городку под Ригой с населением чуть менее 18 тысяч человек. Марата тут знают, пожалуй, все. Говорит — часто узнают и в столице.

"В городе, в котором я вырос, я чувствую себя абсолютно безопасно, я здесь гуляю ночью. По Риге я так не шастую, — признается "опальный шеф-редактор". — Здесь моя крепость, можно сказать. Как у Эскобара была его родная колумбийская деревня — Медельин, кажется, — где он чувствовал себя в безопасности и знал, что все жители выйдут за него в любой момент. Вот здесь я себя ощущаю примерно так".

Пару раз наш диалог (не под запись) действительно прерывался случайными встречами: родственники, бывшие одноклассницы с уже взрослыми детьми и друзья-знакомые, с которыми Марат, по его же словам, общался еще до переезда в Москву в 2011 году.

С Москвы мы, пожалуй, и начнем.

"Будьте вы все прокляты" и первая слава

- Как ты, простой парень из Саласпилса, оказался в Москве?

- В 2011 году я поступил на обучение в Российский университет дружбы народов (РУДН). Поступил на политологию, хотел получить дополнительное образование.

- Где учился и что делал до этого?

- На самые первые выборы я попал в 19 лет. Это был предыдущий электоральный цикл, в 2009 году, тоже здесь, в Саласпилсе, тоже городские выборы. Тогда я был студентом первого курса Латвийского университета, факультета социальных наук, изучал политологию. Моими преподавателями на тот момент были господин [Янис] Икстенс, господин [Ивар] Иябс, [Юрис] Розенвалдс, ну, в общем, та классическая школа — Даунис Ауэрс, [Том] Ростокс и покойный уже господин [Андрис] Рунцис. Это была такая, я считаю, "золотая" кафедра на тот момент. И мне было, конечно, интересно, как проходят выборы, но сам я туда не [стремился] — я никогда в жизни ничего не делал самостоятельно, мне все это давалось совершенно случайно. […] Перед теми выборами со мной договорился о встрече Вячеслав Фандуль (через свою дочку). Это бывший капитан сборной Латвии по хоккею, довольно известный спортсмен. И предложил мне поучаствовать в выборах. Городских. Я спросил — почему, что, как? Он говорит — ну, ты учишься на политолога, ты всегда интересовался политикой, еще со школьных времен, там, школьное самоуправления. Ну и, соответственно, может, хочешь попробовать? Конечно, мне интересно — студент первого курса, и сразу ты избираешься, смотришь, как это все происходит, как происходит агитация, как происходит общение с людьми, как это все действует, как это все функционирует. Я согласился. И это были [мои] первые выборы, в 19 лет. […] Не буду сейчас вдаваться в подробности, кто финансировал эту партию, называлась она "Демократы.lv". По одним источникам она финансировалась из Вентспилса — я думаю, все догадаются, кем. Мы пришли на выборы абсолютно "с нуля", партия не была ни узнаваема, ничего. Конечно же, мы не прошли в Саласпилсскую думу. Но при этом у меня был хороший показатель по количеству "плюсов". То есть там все проходило достаточно честно.

- Получается, ты стал популярным кандидатом?

- Да. Я боюсь сейчас ошибиться, но я стартовал то ли на 11-м, то ли на 10-м месте (можно посмотреть на сайте ЦИК), пришел вторым после Фандуля, после локомотива, который шел первым. […] Это увидели в главной русскоязычной партии нашего города — на тот момент это был "Центр Согласия". Им это понравилось. "Согласие" пригласило меня через Полину Ивлеву, она впоследствии стала депутатом местной думы. Мы вместе заканчивали Саласпилсскую музыкальную школу по классу фортепиано, оба неплохо играем. В общем, она меня пригласила — мол, давай, вступай в партию, пятое-десятое. Я говорю — да, хорошо.

- Потом происходят выборы и появляется видео, сделавшее тебя знаменитым — абсолютно самоубийственное с точки зрения и личной репутации, и политической.

- Да.

- Расскажи, как оно появилось и почему.

- Я сидел у Большого театра. Мы следили за результатами выборов всю ночь. Я разные версии говорил на этот счет, но да, я честно могу сказать, прошло десять лет уже — мы немножко выпивали. Не сильно, иначе я бы не смог так бодро складывать фразы — я был разгорячен, употреблял ненормативную русскую лексику, но по-латышски-то говорил неплохо, мысли выражал свои довольно ясно. Многие писали в комментариях — мол, он хотя бы по-латышски говорит, в отличие от остальных. […] Те выборы для меня были уже вторыми, но первый раз я столкнулся с настоящей грязью. Я был раздосадован не столько результатом. Это видео было опубликовано не в день выборов, а на следующий день.

- То есть абсолютно сознательно и на трезвую голову?

- Да, разумеется. […] Под партией "Согласие" здесь (в Саласпилсе — прим. ред.) было Общество инвалидов, еще, по-моему — Общество пенсионеров Саласпилса, и какие-то другие общества с ядерным электоратом, который всегда придет на выборы и проголосует за эту партию. У них вот здесь сложился такой костяк. Они им перед выборами раздавали шаблоны распечатанные — ровно те же, которые потом были избирательных участках. Там было написано, кому поставить "плюс", кого — вычеркнуть из партии. Я был вычеркнут. Они на меня не рассчитывали. Но на что и почему я обиделся: потому что, ну, не хотите меня видеть — пускай просто "плюсик" не ставят, зачем же меня вычеркивать? Мне сказали потом — "Ты находился в Москве!" Извините, я за свой счет приезжал из Москвы, организовывали мы здесь восьмое марта, масленицы, еще какие-то встречи с избирателями — я же на них на все приезжал! Я студент был, денег — не много. […] Я приезжал на все эти праздники, тратил деньги. Еще приезжал на отдельные фотографирования на плакаты. Я говорил — давайте в Москве сфотографируюсь! Нет, мы все здесь фотографируемся. Ну, хорошо, ну, что, садишься в поезд, билетов нет, едешь в этом общем вагоне, непонятно в каком состоянии приезжаешь сюда, фотографируешься, вечером — поезд назад. Ну что это такое? Затратил массу времени, ресурсов и сил, чтобы меня вычеркнули. Меня это взбесило. [… ] Мне стало обидно. Я думал — что сделать? Сказать про них что-то плохое? Ну так это наоборот им только поможет. Решил, что про них не слова не скажу. Сказал про избирателей и про все партии почти, которые участвовали, кроме "Согласия". Я их не трогал. Пускай сами оправдываются. И вот так это получилось. Я обучался на политолога, мне было интересно, как работает черный пиар в том числе, как работает узнаваемость. Я попробовал.

- Сработало.

- Это действительно сработало, и я на тот момент больше не планировал ни заниматься политической деятельностью, ни участвовать в каких-либо выборах. Я был молод, был юношеский максимализм, но потух во мне этот фитилек. Сказал все, хватит.

- Никакого интереса со стороны СГБ и Полиции безопасности к тебе тогда еще не было?

- Не-не-не, никогда. До этого года — ни разу. Вообще не знал, как они выглядят. Я и сейчас-то знаю, только как моя следователь выглядит. Остальные все были в масках.

"Для популяризации латвийской культуры я сделал очень много"

- После этого скандала ты остаешься в Москве. И спустя пару лет попадаешь в обойму прогосударственных российских журналистов (или, проще говоря, топ-пропагандистов). Расскажи, как так получилось.

- Опять же, совершенно случайно. Я закончил бакалавриат, заканчивал магистратуру уже, это был уже 2017-й год. Я работал в теме, связанной с футболом, у меня там была футбольная команда, я ее тренировал, называлась она Turaida.

- Патриотично!

- Да! И люди интересовались Латвией — у нас африканцы играли, у нас со всего мира люди играли, в том числе студенты РУДН. Для популяризации нашей культуры сделал очень много, на самом деле. Праздновали Лиго все вместе — африканцы, индонезийцы, афганцы. Так они узнавали, что это вообще за страна такая и где она находится. Все участники чемпионата, против которых мы играли, все организаторы — это огромное число людей! Есть столько видеозаписей наших матчей. Мы обыграли ФК "Москва" на их домашнем стадионе Эдуарда Стрельцова со счетом 3:1 — это была профессиональная команда, которая потом из-за недостатка финансирования потом скатилась до уровня любительской. Грузины, армяне — все играли и знали о Латвии. Я этим занимался, мне за это платил какую-то копейку предприниматель латвийского происхождения, Роланд его зовут. И я себя комфортно чувствовал.

- Любимым делом занимался.

- Абсолютно. Судил еще футбольные матчи, учился параллельно. Мне вполне хватало. Я жил, честно говоря, в удовольствие.

"Разрешали все"

- Как и почему ты попал в МИА "Россия сегодня"?

- В 2017-м году я закончил первый семестр последнего курса магистратуры. Зима. Я уезжаю в Латвию. Из Латвии я уезжаю в Берлин к товарищу. Мы там сидим. И я вижу сообщение в фейсбук-группе "Латыши в Москве": "Требуется человек со знанием латышского языка на работу в мультиимедийном проекте связанном с балтийскими странами". Думаю — что это такое? Отправил заявку.

— Приезжайте на собеседование, если готовы.

— А что мы будем делать, как будем работать?

— Мы будем работать на Латвию.

— Откуда, из Москвы?

Сам думаю, как это: из Москвы они будут работать на Латвию? Очень интересно. Ну я слышал, уже интересовался, уже 2017-й год был, что есть такая организация — Sputnik, что что-то такое происходит. Я еще думаю — ну неужели это они?

— А где встречаемся?

— В Доме радио.

— А когда?

— Послезавтра.

— Я в Берлине, я не могу приехать, нет возможности.

— Ну, не можете приехать — не приезжайте.

Я прилетаю экстренно в Латвию, смотрю билеты в Москву — билетов нет. Это 6-7 января, все после Рождества едут. Есть только один-два последних билета в общем вагоне — это где сидя надо ехать до Москвы, не лежа. Беру последний билет, сажусь в общий вагон, еду в Москву: была не была — а вдруг повезет, может, там что-то стоящее. В этом вагоне я совершенно случайно, за бутылкой виски Grants (как сейчас помню) знакомлюсь с неким Валентином Роженцовым. Которого я никогда до этого не знал и который едет тоже в Москву. И, как впоследствии выяснилось, едет с теми же целями, что и я! Клянусь, так оно и было (смеется). […] Приехал в Москву, встретился в Доме радио с директором, господином [Алексеем] Орловым. Мы переговорили в его кабинете о том, какие цели, что.

— Это будет трехчасовая радиопрограмма "Горизонт", которую мы будем транслировать на Латвию. Каждый день.

— Окей.

Мы начали где-то в середине января ее делать и запустились уже в феврале. Я работал там около полугода — вел программы, брал интервью, монтировал. Нас там было три человека, три с половиной часа программа, надо было делать все. Это было очень тяжело. Мы что-то брали что-то с Русской службы новостей [радио Sputnik], еще откуда-то. Как-то мы справлялись, делали что-то свое. Я брал интервью, например, у генерала Карлиса Креслиньша по-латышски, потом переводил его полностью, у многих известных политиков Латвии, у депутатов, у общественных деятелей, у журналистов. Тот же, например, Леонид Якобсон давал мне интервью. […] Разрешали все.

- Ты не считал себя пропагандистом?

- Абсолютно. Так самое смешное, у нас были такие темы (сейчас это просто невообразимо) — например, постоянно выступал [Каспар] Залитис, один из руководителей гей-движения Латвии (организация Mozaīka — прим. ред.). Он давал интервью. Но опять же, как он давал интервью, почему мы его брали? Потому что он говорил, что в Латвии плохо живется геям, что здесь гомофобная страна. Ну, это же шикарно! Это прям то, что нужно! […] Уфологи были, которые говорили, что на дне Рижского залива в Юрмале живут сущности седьмого уровня. Элеозарий Роезнберг его звали, этого человека. И он на полном серьезе, абсолютно на серьезных щах, спокойно, доходчиво об этом рассказывал в 20-минутном интервью — как он с ними общается, что они ему говорят о будущем Латвии. У нас была целая картотека этих вот шизофреников, которую мы постоянно использовали. Это была такая работа! Как можно было считать себя пропагандистом?

Нет, я понимал, где я работаю и в какой организации. Я не был романтичным подростком, который не понимал, где он работал. Конечно, я понимал. Я же вхожу в здание, там написано — "Россия сегодня". Там же не написано, не знаю, BBC (хотя BBC — это тоже спорный момент…), или название какого-то другого издания. Я понимаю, куда я пришел. Но при этом — у нас была абсолютная свобода. Ничего не блокировали. Хочешь взять интервью у человека из Национального объединения? Пожалуйста. Вообще не запрещали никого. Хочешь [Владимира] Линдермана или [Александра] Гапоненко — без проблем. Но очень важный момент, чтобы вы понимали все — например, интервью с Илларионом Гирсом было записано, но в Сети вы его нигде не найдете. Фото наше с ним в радиорубке есть, а записи — нет. Почему? Запретили радикально. В России запретили [прорусского радикала] Гирса! Креслиньша из Нацобъединения — пожалуйста, а Гирса — нельзя, чтобы не портить нам репутацию. Можете себе представить?

- Занятно.

- Ну, это факт. И Гирс обиделся. Можете спросить — он подтвердит. […] У нас были очень хорошие рейтинги. Эта программа была необычна тем, что там можно было услышать все. Это было ноу хау не только, может быть, для Латвии, но и для России. Потому что я видел, как работает русская служба, на которой я работал потом сам (последний год я, например, вел еженедельную утреннюю программу с Марией Захаровой). Я видел, как работали они, и как работали мы. Они спрашивали:

— А почему вам все это разрешают?

—Потому что мы работаем на Европу. Нам можно, мы — иновещание.

[…] А через полгода мне предложили возглавить литовское направление.

"Никогда не считал себя в чем-то виноватым перед Литвой"

- Почему Литва? Ты литовский знаешь хоть минимально?



- Нет! Два-три слова знаю.

- И как, все получалось?

- Хорошо все получалось. Меня сразу поставили главным редактором. То есть я вначале был продюсером радиоэфира, потом я стал ведущим радиоэфира, потом стал шеф-редактором портала Sputnik Литва.

- И под твоим началом были литовские новостники…

- …литовские новостники, корреспонденты, бильд-редакторы, корректоры обеих (русской и литовской) версий, авторы, колумнисты, фотограф — все, кто производит контент.

- Когда у тебя начались проблемы с литовскими властями?

- Только через два года. Я же часто туда ездил. Но видишь, еще какой момент. Я никогда ни от кого не бегал. Никогда. […] Два года я работал, все было в порядке. Я всегда летел напрямую из Москвы в Вильнюс. Все рейсы, все билеты у меня сохранены до сих пор. Я никогда не летал Москва-Рига, чтобы потом, не знаю, на каком-нибудь автобусе доехать до Литвы — границы нет, попробуй разыщи: живешь на Airbnb, официально не регистрируешься… (отвлекается на идущую мимо девушку) О, это моя сестра. Катя! Привет! (возвращаясь к беседе) Она тут живет недалеко. Так вот, я и сейчас сюда приезжал напрямую и не прятался, не летел через Питер в Финляндию, и оттуда — в Латвию, как многие делают. […] 28 мая 2019 года у меня состоялся разговор с сотрудниками Департамента госбезопасности Литвы. Разговор продолжался пять часов.

- И о чем они тебя допрашивали, если не секрет?

- Нет, не секрет — они меня спрашивали о моей профессиональной деятельности, сколько здесь человек в Литве, сколько они получают, и прочие-прочие такие вещи.

- Ты им все это рассказал?

- Естественно, нет. Если бы я это рассказал, все эти люди, которые мне доверились и подписали с нами контракт, были бы поставлены под удар. Я все-таки нес за них ответственность. Я ни слова о них не сказал. Ни тогда, кстати, ни сейчас. […] Затем они меня сопроводили на ближайший самолет до Риги, посадили в него и попросили на пять лет покинуть [страну]. Я до сих пор там не въездной, до 2024 года. Сказали:

— Все, ты сюда не въездной, никогда сюда даже не суйся.

— Так я же к вам напрямую всегда ездил.

— Кстати, почему?

— Потому что я никогда не считал себя в чем-то виноватым перед вами.

Вы откройте и почитайте, что мы там писали. Хотя бы раз, хотя бы одну статью. У нас же были проблемы с местным аналогом латвийского NEPLP. Нас блокировали на месяц, мы выполнили все установки, нас разблокировали. […] Мы выполняли все требования и сложно было до чего-то докопаться. […] У нас были обычные новости, но был раздел колумнистов. И, кстати, не всегда там были антилитовские мнения. Большинство мнений — конечно, не скрываю, это была жесткая критика. Но, во-первых, она была по делу, потому что иначе на нас бы подавали в суд. И еще один важный момент — мы на одно событие давали несколько разных мнений. Что-то происходит, у нас два корреспондента, и они дают две противоположные точки зрения — где это еще возможно?

"Очень сложно от всего этого отказаться, когда ты сирота и инвалид из Саласпилса"

- Ты оставался шеф-редактором Sputnik Литва после запрета на въезд?

- Я оставался им до последнего, да.

- После 24 февраля ты не хотел, не знаю, сменить должность?

- Хотел. И понимал, что это очень плохо может закончиться. Хотел. Думал об этом но, как сказать… Когда у тебя служебная квартира, когда тебя возит в Останкино служебный автомобиль, когда ты ездишь с водителем на утренние эфиры — очень сложно от всего этого отказаться, когда ты сирота и инвалид из Саласпилса, у тебя никого здесь нет. Ты из маленького городка, у тебя вообще ничего нет, и тут тебе все это сваливается на голову. […] К тому же, там везде конкуренция. И Sputnik — он же на экспорт, он не про Москву. Но если бы я перешел туда, например, мне бы пришлось освещать... войну. Нет ни одного интервью, где я был бы как ведущий или как гость (у Соловьева или еще у кого-то) говорил про войну (или, как они это называют, "СВО"). У Соловьева постоянно висит плашка "Россия проводит специальную военную операцию", но мы не говорили о ней, мы говорили совершенно о других вещах с ним. Мы говорили о Латвии, а не о том, что происходит — это было мое категорическое условие. В программах с Захаровой я только задавал вопросы про это. Своего личного мнения я никогда не высказывал.

- Забегая чуть вперед. Если тебя, скажем, завтра позовут обратно в "Россию сегодня" на "более лучших" условиях — вернешься? Ты сказал, что "за три копейки подставляться уже не будешь" — дело же только в деньгах?

- Ну, меня туда не позовут. Но если позовут, если уж ты хочешь добить — я, конечно туда не пойду. Я не буду врать, у меня очень сильная обида.

- Могли вступиться, но не вступились?

- Могли сильнее меня защитить, это касается нападок радикалов российских. Этого сделано не было. Ну, и же я видел, какое ко мне было отношение все эти годы. Я выполнял грязную работу и получал за нее мало. Я надеялся всегда на какое-то повышение, у меня его не было. Я не буду сейчас играть перед публикой и бахвалиться "да никогда, ни за какие деньги и т.д.". Нет, это был очень хороший карьерный рост, это были очень интересные люди, навыки, и это был хороший жизненный опыт, который я получил. Как общаться с людьми подобного ранга в том числе. Но при всем при этом я не буду врать, что я туда не вернусь только по идеологическим соображениям. Я туда не вернусь, потому что у меня очень сильная обида есть.

"Седьмое небо" и рижский централ

- Расскажи, как и когда начались твои проблемы в Латвии.

- Я приезжаю [из Москвы] 30 декабря. На границе меня снимают с автобуса, допрашивают. Автобус уезжает, я остаюсь. Жду три часа, приезжает сотрудник. Он начинает расспрашивать: куда приехал, надолго ли, пятое-десятое. Я говорю — мол, да, приехал, да, на Новый год. Что вам надо, чего вы хотите? Вызывайте меня в главное ваше здание, чего мы здесь-то будем стоять? Уже вечер, 30 декабря, я же не уеду отсюда. Мне надо тогда хотя бы до Резекне добраться, там гостиница "Латгале" есть, единственная в городе. Какую-то фуру сейчас придется ловить. А уже вечер, семь часов, поздно. Мне повезло, я позвонил Алексею Стетюха, есть такой.

— Где ты?

— А я там-то.

—Слушай, ты не поверишь, из Резекне сейчас поедут люди, вахтовики-строители, поедут на Новый год домой, в Ригу. Могут заехать, тебя забрать, и поедете.

Они заехали, тот сотрудник говорит — "Ладно, иди тогда, потом там с тобой разберутся, когда-нибудь". Меня забрали, я уехал. То есть я въезжал напрямую, опять же, не скрываясь. Через российско-латвийскую границу.

- Как тебя задержали?

- После Нового года мы договорились встретиться с бабушкой, я вообще к ней приезжал. Второго января я ей звоню, говорю — все, я к тебе выезжаю. Она говорит — нет, я себя плохо чувствую, слабая, давай завтра. Ну, завтра и завтра. Второго января я не покидал дома — какую-то еду заказал себе, вообще не выходил (не знаю, как чувствовал). Мне кажется, уже второго стояли. Третьего числа вышел из подъезда. Стоит машина. Где-то 10:30 утра. У нее у единственной включены фары. Два человека сидят спереди. Машин на стоянке немного, рабочий день, поэтому сразу бросается в глаза. Я выхожу, они выходят тоже.

— Привет. — показывают жетон — Служба госбезопасности.

— Ну, понятно.

— Вы не удивлены нас увидеть?

— Конечно нет.

— Ну, поехали.

— Поехали.

— Ты интеллигентный человек, мы наручники не будем на тебя надевать. Ты же не будешь фокусы какие-то устраивать?

— Не, не буду.

— Ну, сдавай телефон.

Я сдал. Приехали на Барона. Побеседовали. Вечером того же дня меня отправили в Чиекуркалнс в изолятор — так называемое "Седьмое небо".

- Почему "Седьмое небо"?

- Его так в обиходе все называют, потому что он находится на седьмом этаже главного здания МВД Латвии.

- Как впечатления?

- Отвратительно. Это самое худшее место, ужасно. Я никогда не был в таких местах. Я там задыхался, честно. Чисто даже психологически — там нет окон: небольшая конура, сверху труба для вентиляции. Очень маленькая одиночка. Горит яркий-яркий свет. Туда привозят, не знаю, алкашей каких-нибудь, и им нужен вот этот постоянный свет, чтобы они хоть чуть-чуть в себя пришли, как в вытрезвителе. Там было отвратительно, худшее место. Ужасно, в общем, все — ужасно.

- Как к тебя там относились?

- Нормально относились. Это изолятор полицейский, он находится в полицейском участке. Не, нормально. Но как тебе сказать… Там было ужасно. Это ад был.

- Думал, скоро отпустят?

- В первый день я совершенно был уверен, что я поеду домой. Но не поехал. Как мне объяснили — идут военные действия, поэтому сейчас у нас нулевая сейчас толерантность, стараемся всех сажать.

- Так и сказали?

- Ну да.

- Бабушке позвонить ты смог?

- Нет, не смог. Я никому не смог позвонить.

- То есть просто пропал внук?

- Да, просто пропал внук. Она, я так понимаю, до последнего так и не узнала, что со мной было. Ну, по одним источникам. Я ж не знаю. Одни говорят, что не узнала, другие — что узнала и от этого и умерла.

- Не знал. Соболезную.

- Спасибо. Она умерла 15 января. Люди говорят по-разному, люди говорят, что она в больницу уехала и ей было уже не до этого… Мне легче психологически думать, что она не знала. Но я допускаю, что скорей всего, конечно, ей кто-то из родственников рассказал. […] Я пробыл в изоляторе "Седьмое небо" четыре дня, в пятницу меня перевели в Рижскую центральную тюрьму. Конечно, с изолятором не сравнить, хотя казалось бы — он отремонтирован, все по стандартам, из крана течет питьевая вода и так далее. […] В рижском централе я сначала оказался в одиночном карантине, пробыл там четыре дня, потом меня перевели в третий корпус 322 камеры.

- Ты был там не один?

- Нет, нас было три человека. […] По сравнению с Чиекуркалнсом это был просто рай на земле. Окно есть, его можно открывать. На прогулки водят. […] Со мной сидели два человека, один уже осужден за убийство, получил 12 лет. Подал апелляцию, пока она рассматривается, он еще сидит не на зоне, а в следственном. […] Он ранее неоднократно судим, 1970 года рождения, первый срок получил еще в советское время, в 1986-м году, суммарно отсидел 22 года.

- Как тебя там встретили? Приходилось выбирать выражения, учить зоновские понятия?

- Конечно. Я музыкальную школу закончил, везде поступал на бюджет учиться, какая тюрьма? Я не знал, что банан нужно ломать на две части, нельзя его так просто есть там. Еще какие-то такие вещи — с тем здороваться нельзя, у этого нельзя ничего брать, он петух, еще что-то. С советского времени не поменялось ничего, все те же понятия. Причем те, кто сидели в Эстонии, говорят, что там такого уже давно нет. […] Мне повезло в том, что они меня всему научили за неделю. Мол, мы ж тоже не беспредельщики — тебя прессовать и при этом тебе ничего не объяснив заранее. […] Я сидел в отремонтированной части корпуса, на том же этаже, где когда-то сидел Лембергс. Он сидел в одиночке, в 326-й камере, а я сидел в 322-й. […] Там было довольно хорошо — не было антисанитарии, мы убиралась каждую неделю, причем по очереди, была демократия. Это меня удивило очень сильно. Удивило и то, что [в тюрьме] нет конфликтов на этнической почве, что это запрещено не на уровне администрации тюрьмы, а просто не по понятиям. […] Например, там часто можно увидеть, как латыш какой-нибудь из деревни, который три раза за свою жизнь слышал русскую речь, пытается что-то сказать по-русски, кое-как, а ему отвечает русский из какой-нибудь условной Лудзы или Резекне, который латышскую речь не так часто слышал в своей жизни, на ломаном латышском. И они друг другу идут навстречу. Это настолько уникально. Это буквально страна в стране, свой маленький социум. Оттуда и туда звонить-то тоже можно по зарубежному тарифу — 40 центов в минуту. Это реально как другое государство. Я не понимаю, почему не можем относится друг к другу так же толерантно и здесь.

"Я думал, у меня сейчас сердце остановится"

- Видел заголовки тех дней? Где тебе приписывали подозрения в шпионаже и 20-летний срок.

- Да, но я видел только то, что показывали по телевидению и то, что мне присылали в письмах, скриншоты. […] Меня вызывают на допрос, ведут, и мне говорят сотрудники Службы безопасности:

— А ты знаешь, что тебе шпионаж шьют?

— Первый раз слышу. Откуда?

— Ну как же. Твои друзья пишут.

— Какие мои друзья?

— Алексеев (публицист Юрий Алексеев — прим. ред.).

— Не верю. Честно, не верю.

И следователь берет и распечатку мне показывает. "Посмотри". Я подумал — наверное, подставы какие-то. Настраивают меня специально против поклонников "Русского мира", чтобы я от них отрекся, подсовывают провокацию такую. Я говорю:

— Да ну не, не может быть.

— Ну, увидишь.

Потом письма приходят через три-четыре дня, я смотрю — да блин, реально. Следователь говорит: "Случай, мы, конечно, выпустим сейчас пресс-релиз, где напишем, в чем тебя подозреваем, но просто посмотри". Ты представляешь, ты приходишь на допрос и тебе говорит следователь, вот первый вопрос: "А ты знаешь, что тебя подозревают в шпионаже и тебе грозит 20 лет?" Какая должна быть реакция у человека? У меня чуть сердце не остановилось, когда я это услышал. Смотрю — она улыбается. Думаю — а, это шутка такая? Она же видит, что я побледнел, тоже, наверное, подумала — не дай бог сейчас сердце встанет во время допроса. Она говорит: "Да успокойся! Это не мы. Вот, тут написано". Ну вот скажи?! Они обижаются на меня — ты, мол, не плюй на нас, ты не станешь для латышей своим и так далее. Но как я должен к ним относиться, если они занимаются вот такой ерундой? Я еще скажу одну страшную вещь, но важную. Эти все люди — я их уважаю, безусловно, за то, что они всю жизнь живут в борьбе, потому что всю жизнь бороться это сложно. Не за их позицию, а за то, что они борются всю жизнь. Борются, может быть, чтобы продлить себе жизнь. Но они все — очень старые. Все. И они сами не пожили, и не хотят дать пожить молодым людям из русской общины нашей страны — ни мне, ни Тане Андриец. Они все хотят сделать из нас таких сакральных жертв-символов, чтобы мы пришли им на смену и тоже всю жизнь бегали по судам. Как они. Из года в год. Сколько было судов у Линдермана? У Алексеева? У всех у них? Они же каждый год ходят туда как на работу. Для них суд, мне кажется — это кайф, это трибуна, это возможность выступить. И они хотят, чтобы мы такими же были. А мы хотим для себя жить, мы другое поколение. Мы не хотим всю жизнь воевать ни с латышами, ни с украинцами, ни с еще с кем-то. Мы хотим спокойно жить, развиваться. И Таня, я уверен, тоже не хотела во всем этом участвовать, но, к сожалению, попала под это дурное влияние. Я имею ввиду ее позицию. Я не знаю, сказана она как-то с этим телеграм-каналом или нет, я допускаю, что нет. Но я считаю, что телеграм-канал "Антифашисты Прибалтики" является опасным террористическим подразделением, которое, если их представители действительно находятся на территории Латвии, нужно ликвидировать, вырывать с корнями. Для этого у нас есть суд, судебная система прокуратура.

- Чему тебя научила тюрьма?

- Я научился отвечать за свои слова. Я научился думать, прежде чем говорить. Когда у тебя эфир и когда официальный представитель МИД РФ задерживается на пять-десять минут, а эфир уже идет, а молчать нельзя, чтобы не было пауз, то конечно, иногда приходилось какие-то вещи необдуманные говорить, чтобы забивать эфир. Тут я научился четко отвечать, что сказал — то обязан сделать. А во-вторых — должен говорить правду. Если не хочешь говорить правду — не отвечай на вопрос, вот и все. Это первый момент, ну а ценить я начал то, что я могу сам выключить свет у себя в комнате перед сном. Потому что там свет выключался с той стороны и включался ночной светильник — там все время должен быть свет в камере, он не выключается на ночь, просто делается потише, такой ночник включается. Это делают снаружи, охранники. А тут ты сам можешь прийти, сам открыть дверь — это, конечно, дорогого стоит, я честно скажу.

"Я признался в том, что очернял образ Латвии"

- Ты согласился, что ты — цитируя обвинение — оказывал России интеллектуальную и физическую поддержку в период с 2017 по ноябрь 2022 года по личным причинам и корыстным соображениям?

- Естественно, по корыстным. Это важно, потому что я получал за это деньги. Конечно, были корыстные соображения. […] Я признался в том, что очернял образ Латвии, действительно. Признал свою вину. Если по этим законам это считается так — значит, так. Я не могу подробно говорить об уголовном деле, но все мои выступления выписаны в четырех томах. Все. Каждое выступление на всех каналах — расшифровано. Там все это есть. Все, что я говорил. Мне показывают — с картинками, с датой, со временем выступления моего. Ну, а как с этим спорить?

- То есть ты согласен, что сознательно наносил вред стране, что ты пропагандист, который вел информационную кампанию против страны и так далее?

- Да, я с этим согласен.

- Ок. Сегодня, кстати, стало известно, что СГБ задержала четверых граждан Латвии по подозрению в работе на российские спецслужбы. Чтобы ты мог сказать людям, которые попадают в такую ситуацию?

- Я им посоветовать могу только одно: если они в чем-то виноваты — лучше сознайтесь, это действительно облегчит вашу участь. Если не виноваты реально — не соглашайтесь ни на какие предложения, ни на какие вопросы сотрудничества, ни в коем случае. Стойте до последнего. Правосудие все равно будет на вашей стороне, сто процентов. Вас освободят, еще попросите компенсацию.

- То есть в Латвии правосудие работает?

- Да. Я видел, как работает судебная система Латвии.

"Забрали все и оставили 850 евро на жизнь"

- Тебе выписали штраф — 15 500 евро. Почему именно такая сумма?

- У меня эти деньги были на счете. Представители прокуратуры знали, сколько у меня там денег. Мне выписали штраф практически на всю сумму, что у меня была. Забрали у меня все и оставили тысячу евро на жизнь. Даже меньше — где-то 850 евро. […] Они все тщательно проверяли две недели, после чего сказали — "Все окей, штраф оплачен".

- На что ты живешь сейчас?

- Я получаю довольно большую пенсию, чуть больше 500 евро в месяц. Есть квартира. Остались еще какие-то небольшие накопления. Ну… хватает.

- После всех событий и обвинений – ты получал какие-то угрозы, сталкивался с проявлениями агрессии?

- Нет, не сталкивался, об этом пишут только в интернете.

- То есть тебе не страшно по улицам ходить?

- Нет, абсолютно. Я больше скажу, в 2013 году было страшнее, когда я всех проклял. И тогда, наверное, была хорошая прививка. После этого мне уже ничего не страшно. На улицах показывали пальцем, подходили в ночных клубах фотографироваться. Бывали проявления агрессии, когда подвыпившие люди подходили, но не доходило никогда до рукоприкладства. Ну, я же тоже вырос в Саласпилсе, я могу себя защитить вполне. Если не используют огнестрельное или холодное оружие, а так, чисто на кулаках и на разговоре, считаю, что я вывезу любой диалог в нужном для себя ключе и русле.

"У них очень сильная обида на Латвию сидит"

- Где свободнее ты себя ощущаешь, здесь или в Москве?

- Конечно, в Латвии. Первая причина — самая простая: на Москву ведутся атаки дронами. Я думаю, что когда-нибудь дрон может прилететь в здание "России сегодня", оно находится не так далеко от "Москвы сити". Я пешком доходил до "Москва сити", когда гулял после работы. Если уж до Кремля долетает — ну, слушайте… Рано или поздно это взорвется и там. Это один из стратегических объектов, который подвержен такому риску. И я не думаю, что Дмитрий Константинович будет сидеть на крыше с ружьями по снятию дронов и сбивать их. И еще один момент — экстремисты, такие как "Антифашисты Прибалтики", которые меня ненавидят. Я уверен, что они могут придумать какую-то провокацию. Их ядро главное там находится. Они могут устроить какую-то подставу, не знаю. Например, подкинуть куда-нибудь наркотики. Это мелочные люди, причем они же обиженки все. У них очень сильная обида на Латвию сидит, и они решили монетизировать свою ненависть к Латвии. Как говорил, по-моему, Бернард Шоу, найди занятие, которое тебе нравится, и найди кого-то, кто готов за это платить. Вот у них это сошлось. […] Я знаю, кто платит, но я не могу сейчас об этом говорить, поскольку это не в интересах моей безопасности.

- То есть здесь ты в большей безопасности, чем в Москве?

- Однозначно. Если угодно, я сейчас здесь обнулился — нет уголовного преследования, через десять месяцев у меня будет погашена судимость. Уже два месяца прошло. В 2025 году у нас будут выборы в самоуправление. Я планирую принять в них участие.

- Значит, решил все-таки вернуться в политику.

- Да, я уже вступил в партию. [Буду] строить политическую карьеру и, возможно, журналистскую тоже, заниматься своим ютубом. […] Поэтому да, я рад, что нашлась партия, которая меня приняла (партия Jaunlativeši ("Младолатыши"), представлена в Сейме депутатом Глорией Гревцовой — прим. ред.).

"Я их кодировал, я их и перекодирую обратно" и кремлевские нарративы

- Как ты оцениваешь нынешнюю внешнюю политику Латвии?

- Я считаю, что маленькое государство должно защищать себя всеми доступными путями. Иногда они могут выглядеть несколько чрезмерными со стороны, но Латвия на данный момент ощущает угрозу — речь даже не о Москве, которая не так далеко находится, но о городах, которые еще ближе к латвийским границам. […] Главное с этим не перебарщивать и не скатиться в радикальную идеологию. Надеюсь, что нам хватит политического опыта и политической мудрости, чтобы до этого не дойти. Но вместе с тем я считаю, что наше общество должно быть более инклюзивным, где все были бы латвийцами вне зависимости от происхождения и все были патриотами Латвии. [...]Идешь, гуляешь по Саласпилсу (не буду говорить, мимо каких домов — ну, окна открыты, на первых этажах). Все смотрят те же телеканалы, что и смотрели раньше, которые запрещены. Они не видят здесь поддержки со стороны, скажем так, главенствующего этноса, со стороны большинства. Но при этом получают успокоение, глядя в телевизор, где лишний раз подтверждают, во-первых, их слова, но еще и добавляют им некоторые идеологемы, некоторые нарративы, которые очень удобно ложатся на эту почву.

- От твоих бывших работодателей.

- От моих бывших работодателей, в прямом смысле. И это семечко падает в уже удобренный чернозем, подсолнух быстро вырастет. Не надо долго ждать, не надо даже поливать его — он взрастет. И это можно еще изменить, даже сейчас. Дайте мне хотя бы дважды неделю полутора-двухчасовые эфиры на латвийских каналов. На русском языке. Почему у нас нет русскоязычного канала, как в Эстонии, например, ETV+? Мы не хотим давать деньги, а Эстония — хочет. У них выше уровень жизни, у них есть такие каналы, русскоязычные их смотрят, и там есть очень интересные программы — например, аналог соловьевского "Поединка", только обсуждают эстонские проблемы на русском языке. У нас был Мамыкин, прекрасный, тот еще. До того, как он сошел с ума. Его смотрели все, и латыши, и русские. Это был реально интересный ежедневный проект, "Без цензуры". Самые яркие и острые события — это было очень круто! Но нет, убрали его, закрыли TV5. Почему сейчас нельзя это сделать? Ну не получится заменить это интернетом, у нас очень большой процент людей, которые не пользуются интернетом, к сожалению. Но при этом они ходят на выборы и голосуют за те партии, за которые они привыкли голосовать. Поэтому исправить все можно. Говорю сейчас открыто — я могу предоставить Латвийскому телевидению проект программы, которую мы будем выпускать для русскоязычных. Я их перекодирую в обратную сторону. Как там было в "Иронии судьбы или С легким паром"? "Ипполит, вы мне руку сломаете!" — "Я врач, я сломаю — я починю". Так же и я — я их кодировал, я их и перекодирую обратно. Я же много сам нарративов про Латвию создал, очень много.

- Например?

- Например, на выборах в Сейм Союз "зеленых" и крестьян неожиданно набирает высокий процент. Никто не ожидал. Кто стоит за СЗК? Все знают — Айвар Лембергс. Что говорит Лембергс когда-то? Есть его высказывания и интервью. Он говорил, что НАТО — это оккупационные войска на территории Латвии. Пожалуйста! Сколько человек проголосовали за СЗК? 200 тысяч человек. Нарратив: 200 тысяч человек в Латвии (огромное число!) считают, что НАТО — это оккупационные войска, потому что они поддерживают партию, лидер которой говорит такие вещи.

- Грубый прием, конечно.

- Грубый, но он говорил? Говорил. Люди проголосовали, зная, что он говорил? Таких я придумал очень много вещей, которые впоследствии использовались. […] Грязная работа? Да, но с элементом гениальности! До этого же нужно было додуматься, следить за всем этим. Допустим, нашли в России человека и сказали — "Ты будешь руководить Sputnik Литва или Sputnik Латвия". Идеологически верный поклонник Путина, все окей. Но он же не разбирается в нашем местном аквариуме, не понимает ничего. Ну, он знает, что СЗК набрали голосов, он знает, кто такой Лембергс, но он не может одно с другим сопоставить. Я просто складывал уравнения. Я работал как наемник. Стыдно ли мне за это? Нет, мне не стыдно, потому что я выполнял свою работу. Когда я выполняю свою работу, я всегда выполняю ее хорошо, где бы я ни работал.

- Как ты относишься к российско-украинской войне?

- Негативно.

- При этом ты, в общем, признаешь, что работал на медийную машину, которая идеологически эту войну во многом и разгоняла?

- Да.

- Не чувствуешь частичной ответственности?

- Я не чувствую ответственности за это, потому что мои программы никогда не касались Украины и не касались России. Никогда. Я видел, как это разгонялось. То, что это разгонялось — я согласен. Но я к этому не имею никакого отношения. Я разгонял, скажем так, негативное отношение к Латвии и, может быть, отчасти — рознь внутри страны.

- Сознательно.

- Безусловно. Мне же не пять лет, я понимаю, за что мне платят деньги. Ну как? Я же не совсем идиот. Чтобы меня в темную использовали большие дяди из роспропаганды. Конечно, понимал. Но при всем при этом отношение к войне у меня действительно негативное.

- Каким ты видишь окончание войны?

- Она может закончится только внутренними изменениями в России и, соответственно, поражением Российской Федерации. Иначе невозможно.

- Перемирие на компромиссных условиях?

- Нет. Допустим, Запад может додавить Украину и она пойдет на территориальные уступки. Давайте это предположим. Россия соглашается. Это будет окончанием войны? Я считаю, что нет. Это будет перемирие до следующей эскалации. Закончится это может только победой Украины. Я занимаю позицию антивоенную, абсолютно пацифистичсекую. Конечно, я испытывал очень сильные душевные переживания, как человек эмоциональный, творческий, по поводу того, что происходит. Мне было с этим тяжело.

- Вообще, 24 февраля для тебя стало неожиданностью?

- Я не ожидал этого, ни в коем случае. Я честно скажу, я думал что все-таки закончится это все, поиграют мускулами и прекратят, все учения свернут. Соответственно, на данный момент, как я тебе уже сказал, позиция у меня безусловно антивоенная. Но при этом при всем — стыдно ли мне за то, что я там работал и делал? Нет, мне не стыдно. Я честно скажу, что не стыдно, потому что я хорошо выполнял свою работу. Если спросить у наемного убийцы — "Вам стыдно, что вы убивали?" — "Нет, я всегда попадал". Как мне может быть стыдно, если я делал что-то хорошо? Если я завтра пойду работать дворником, я буду лучшим дворником. Я всегда работаю хорошо, это знают все. […] Если сейчас мне удастся реализоваться в этой партии и, возможно, реализоваться в каком-то СМИ в Латвии — я там буду лучшим.

- Нынешний президент Эдгар Ринкевич не так давно высказался на твой счет. Ты сам как к Ринкевичу относишься? Подал бы ему руку при встрече?

- Ох, провокационный вопрос человеку, который сидел в тюрьме. Подал бы я руку такому человеку… (закуривает). Я скажу так. Наверное, я бы подал ему руку как президенту Латвии, не как Эдгару Ринкевичу — очень злопамятному и мстительному человеку, на мой взгляд. Потому что я знаю, что ему не понравилось. В 2015 году вышла моя статья, которая называлась "Гей лобби в Латвии", кажется. И там я довольно сильно прошелся по нему. Я знаю из своих источников, что ему (на тот момент — министру иностранных дел) это очень сильно не понравилось. И с тех пор он пытается всячески мне отомстить — то есть меня перестали приглашать, например, в посольство Латвии в Москве после этого случая на всевозможные встречи, куда я всегда ходил как руководитель команды с латышами, с латышским названием, участвовал во всех культурных этих проектах — Лиго, 18 ноября, начало и окончание президентства Латвии в Евросоюзе и так далее. Всегда мы там собирались, и тут — все. Посол говорит — приказ из Риги, нельзя. То есть он как глава МИД запретил меня подпускать близко к этим всем фуршетам. Ну, ничего страшного, бутылку водки я еще сам в состоянии купить. И мстит до сих пор. Он меня считает очень сильным гомофобом, учитывая мое восточное происхождение, но это не так. Давайте я скажу так, тактично: я, мягко говоря, совсем не гомофоб. Я думаю, этого достаточно.

- Многие знают, что твой отец — из Йемена. Вы поддерживаете общение?

- Мы с ним поддерживаем общение постольку-постольку. Последний раз я с ним виделся в том же 2013 году, десять лет назад. Я ездил в Йемен, помимо меня у меня еще 13 детей. Он сейчас живет в Чили, в Южной Америке. Он моряк, работает в компании связанной с морской логистикой. Да, он мной интересуется, после того как я вышел из тюрьмы мы с ним созвонились. Но это чем-то похоже на отношения Джулиана Ассанжа с отцом — он тоже с ним не был близок, он тоже его не воспитывал. […] Тут тоже самое, он уехал до моего рождения и в 16 лет я его в первый раз увидел. Я ему, конечно, благодарен, он помогал мне в детстве, но сказать, что у нас теплые отношения и я ему рассказывал, как было в тюрьме… Я вам больше рассказал, чем ему.

Контекст

3 июля вступило в силу принятое Генеральной прокуратурой постановление о наказании, которым Марат Касем был признан виновным и наказан "за содействие иностранному государству в действиях, направленных против Латвии". Задержание Касема осуществлялось в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, но позже дело было переквалифицировано.

Гражданин Латвии оказывал России интеллектуальную и физическую поддержку в период с 2017 по ноябрь 2022 года по личным причинам и корыстным соображениям.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему уголовного преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.

После этого решения президент Эдгар Ринкевич заявил, что "отдельные решения прокуратуры в последнее время вызывают ряд вопросов".