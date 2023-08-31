Как сообщалось ранее, утром в пятницу, 25 августа, в возрасте 64 лет скончался Юрис Рекшня — латвийский чиновник и бизнесмен, бывший начальник Государственной полиции и госсекретарь МВД.
В 1999 году Рекшня возглавил Госполицию. В свою очередь, с 2003 по 2005 год он занимал должность госсекретаря Министерства внутренних дел.
В марте 2017 года он стал председателем правления оператора Тукумского аэропорта Sky port.
Рекшне была присвоена степень генерала в 2000 году. В 1997 году он получил золотой почетный знак Ордена Трех звезд,
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