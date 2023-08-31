Многие больницы сейчас близки к грани банкротства, признал в интервью агентству LETA председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

Всего на данный момент больницам до конца года не хватает 76 миллионов евро, подсчеты были сделаны пару месяцев назад, и нынешняя ситуация не улучшилась.

"Нам становится только хуже и хуже, потому что цены на электричество растут, а компенсации были только в зимние месяцы. Инфляция и цены на лекарства также выросли с начала года, но, к сожалению, та сумма, которую платит государство за медикаменты, не увеличилась. Мы планируем на следующей неделе серьезно поговорить об этих вопросах с Национальной службой здравоохранения, поскольку фактически многие больницы сейчас близки к банкротству", — отметил Калейс.

Он добавил, что если ситуация не изменится, то при существующем финансировании многим больницам придется прекратить лечение пациентов. Калейс не смог назвать, в каких именно больницах больше всего не хватает средств, поскольку общества не обобщает такие данные и они находятся в ведении каждой отдельной больницы. Однако он заявил, что Екабпилсская региональная больница по-прежнему находится в драматической ситуации.

Председатель правления общества отметил, что руководители больниц не знают, как жить до конца года, поскольку "то, что обещало правительство, к сожалению, не реализовано". По его словам, сейчас даже оказание платных услуг затруднено, и пациентов начинают записывать в очередь уже на следующий год.

"Правительство обещало, что рост цен на лекарства и электричество будет компенсирован, но, к сожалению, ничего из этого не было реализовано. Правительство разрешило лечить ряд пациентов, чтобы заработать больше, но каждый пролеченный пациент приносит только убытки больницам, потому что тариф не изменился. В стране лечение одного пациента в диагностической группе стоит около 1000 евро, а расходы на 900 евро выше. Это неправильно", — подчеркнул Калейс.