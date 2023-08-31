Вечером в четверг, 31 августа, из-за упавших деревьев перекрыто движение на автодороге A13, сообщается на странице Latvijas Valsts ceļi (LVC) в социальной сети Twitter.

LVC отмечает, что из-за поваленных ветром деревьев перекрыто движение не дороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми (A13).

Объезд организован по дорогам V742 Прейли-Гайльмуйжа-Феймани и V744 Катире-Яунаглона-Капини.

‼️⛔️Sakritušu koku dēļ a/c A13 Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Medumi, no https://t.co/bJilzedsVF, satiksme bloķēta. Apbraukšana pa a/c V742 Preiļi- Gaiļmuiža-Feimaņi un V744Katīre-Jaunaglona-Kapiņi. pic.twitter.com/CrGudOFlxT — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) August 31, 2023