Фото: DELFI Aculiecinieks
Вечером в четверг, 31 августа, из-за упавших деревьев перекрыто движение на автодороге A13, сообщается на странице Latvijas Valsts ceļi (LVC) в социальной сети Twitter.

LVC отмечает, что из-за поваленных ветром деревьев перекрыто движение не дороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми (A13).

Объезд организован по дорогам V742 Прейли-Гайльмуйжа-Феймани и V744 Катире-Яунаглона-Капини.

Как сообщалось ранее, на юго-востоке Латвии до позднего вечера объявлено оранжевое предупреждение в связи с грозой. Предупреждение будет действовать с 17.45 до 22 часов.

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