LVC отмечает, что из-за поваленных ветром деревьев перекрыто движение не дороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми (A13).
Объезд организован по дорогам V742 Прейли-Гайльмуйжа-Феймани и V744 Катире-Яунаглона-Капини.
Как сообщалось ранее, на юго-востоке Латвии до позднего вечера объявлено оранжевое предупреждение в связи с грозой. Предупреждение будет действовать с 17.45 до 22 часов.
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