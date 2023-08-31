Семеро пострадавших от крупного града аистов, которые три недели восстанавливались в приюте для диких птиц Drauga spārns, выпущены на волю. Об этом сообщает LSM.lv.

Пять аистов из Яунпилса, один из Добеле и один из Талси уже наслаждаются полноценной жизнью. Первые здоровые птицы были выпущены на волю на прошлой неделе. Между тем, во вторник, 29 августа, на волю были выпущены еще три выздоровевших аиста. Сначала птицы кружили над близлежащими полями, а после еще долго летали над территорией приюта Drauga spārns.

Приют благодарит за пожертвования, а также за помощь тех людей, которые перевязывали раны, вводили лекарства, ставили системы и работали по ночам, чтобы принять 30 аистов и четырех журавлей, пострадавших во время разрушительной бури в начале августа. На попечении Drauga spārns до сих пор остаются 18 пострадавших от града птиц.

Большинство получивших тяжелые травмы птиц никогда больше не смогут летать и присоединятся к тем 120 аистам, которым суждено провести остаток жизни в приюте. Поэтому приют по-прежнему будет нуждаться в поддержке.