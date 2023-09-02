28 сентября будет последним рабочим Рижского 14-го рижского почтового отделения, расположенного на проспекте Кокнесес, 15, сообщает Latvijas Pasts.

Такое решение принято из-за изменения привычек клиентов — количество посетителей в отделении снизилось на 38% по сравнению с 2021 годом, так как большинство посылок выдается в пакоматах. После 28 сентября клиенты Рижского 14-го почтового отделения будут обслуживаться в близлежащих 5-м и 39-м почтовых отделениях.

В соответствии с обязательствами, установленными Комиссией по регулированию общественных услуг, Latvijas Pasts в столице должна обеспечивать работу 25 почтовых отделений, а на данный момент их 29. По мере развития сети пакоматов Latvijas Pasts клиенты будут все реже ходить на почту, и почтовых отделений, вероятно, станет меньше.

В дальнейшем клиенты 14-го отделения смогут получать посылки в одном из ближайших пакоматов Latvijas Pasts, а в случаях, когда получить посылку в пакомате невозможно — в Рижском 5-м почтовом отделении на улице Тилта, 11, k-3 для клиентов с индексом LV-1014 м в Рижском 39-м почтовом отделении на Бривибас гатве, 211, для клиентов с индексом LV-1026. Оба почтовых отделения работают по будним дням с 8 до 19.

Все остальные почтовые услуги можно получить в любом из столичных почтовых отделений. К конкретному отделению не привязаны и финансовые услуги Почтовой расчетной системы, в том числе получение пенсий и пособий.